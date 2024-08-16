https://ria.ru/20240816/zhurnalisty-1966699954.html

Захарова объяснила, зачем журналистов Rai отправили в Курскую область

Захарова объяснила, зачем журналистов Rai отправили в Курскую область - РИА Новости, 16.08.2024

Захарова объяснила, зачем журналистов Rai отправили в Курскую область

Сотрудников итальянской гостелерадиокомпании Rai, вероятно, сопроводили в Курскую область с украинской стороны границы, чтобы выдавать несоответствующую... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T21:46

2024-08-16T21:46

2024-08-16T22:29

курская область

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

италия

в мире

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Сотрудников итальянской гостелерадиокомпании Rai, вероятно, сопроводили в Курскую область с украинской стороны границы, чтобы выдавать несоответствующую действительности информацию, прикрываясь присутствием этих журналистов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире канала "Россия 24".Ранее МИД РФ сообщило, что посла Италии в Москве Чечилию Пиччони вызвали в МИД РФ и выразили протест в связи с проникновением журналистов телерадиокомпании Rai в Курскую область для освещения нападения ВСУ."Так как огромное количество материалов уже было написано западниками и были развенчаны, дезавуированы российской стороной с фактами на руках, им нужно было чем-то прикрыться. Абсолютно уверена, поэтому потребовалась такая комбинация в виде вывоза итальянских журналистов на место и присутствия там. И таким образом они выдавали то, что придумали в своих материалах за правду как бы находясь там, потому что иначе бы им точно никто не поверил", - сказала Захарова.

https://ria.ru/20240816/mid-1966690708.html

курская область

италия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), италия, в мире, россия, вооруженные силы украины