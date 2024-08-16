https://ria.ru/20240816/tramp-1966532024.html
Трамп заработал 300 тысяч долларов на продаже Библий
Трамп заработал 300 тысяч долларов на продаже Библий - РИА Новости, 16.08.2024
Трамп заработал 300 тысяч долларов на продаже Библий
Экс-президент США Дональд Трамп заработал 300 тысяч долларов, продавая фирменные Библии, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на финансовую отчетность. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T09:41
2024-08-16T09:41
2024-08-16T09:42
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заработал 300 тысяч долларов, продавая фирменные Библии, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на финансовую отчетность. Ранее сообщалось, что Трамп начал рекламировать Библию стоимостью 59,99 доллара. Отмечалось, что Библия в классическом переводе "короля Якова" предлагается в комплекте с текстами конституции США, билля о правах, декларации независимости, клятвы верности и песни "Боже, благослови Америку", которую регулярно исполняют на предвыборных митингах Трампа. "Трамп... заработал 300 тысяч долларов на фирменных Библиях", - говорится в сообщении. Как отмечает телеканал, в продаже также есть экземпляр ограниченного тиража с подписью Трампа, его стоимость составляет одну тысячу долларов. По данным телеканала, Трамп также владеет криптовалютой на сумму более одного миллиона долларов. Трамп не первый раз участвует во всевозможных продажах. Ранее он выпускал на рынок кроссовки, NFT-изображения, фотоальбомы своего президентства. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, чикаго, дональд трамп, камала харрис
В мире, США, Чикаго, Дональд Трамп, Камала Харрис
Трамп заработал 300 тысяч долларов на продаже Библий
NBC News: Трамп заработал 300 тысяч долларов, продавая фирменные Библии
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости.
Экс-президент США Дональд Трамп заработал 300 тысяч долларов, продавая фирменные Библии, сообщает телеканал NBC News
со ссылкой на финансовую отчетность.
Ранее сообщалось, что Трамп начал рекламировать Библию стоимостью 59,99 доллара. Отмечалось, что Библия в классическом переводе "короля Якова" предлагается в комплекте с текстами конституции США, билля о правах, декларации независимости, клятвы верности и песни "Боже, благослови Америку", которую регулярно исполняют на предвыборных митингах Трампа.
"Трамп... заработал 300 тысяч долларов на фирменных Библиях", - говорится в сообщении.
Как отмечает телеканал, в продаже также есть экземпляр ограниченного тиража с подписью Трампа, его стоимость составляет одну тысячу долларов. По данным телеканала, Трамп также владеет криптовалютой на сумму более одного миллиона долларов.
Трамп не первый раз участвует во всевозможных продажах. Ранее он выпускал на рынок кроссовки, NFT-изображения, фотоальбомы своего президентства.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис
, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго
.