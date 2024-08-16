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В Красноярске трехлетний ребенок выжил после падения из окна на пятом этаже - РИА Новости, 16.08.2024
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06:12 16.08.2024 (обновлено: 06:35 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/rebenok-1966517129.html
В Красноярске трехлетний ребенок выжил после падения из окна на пятом этаже
В Красноярске трехлетний ребенок выжил после падения из окна на пятом этаже - РИА Новости, 16.08.2024
В Красноярске трехлетний ребенок выжил после падения из окна на пятом этаже
Трехлетний ребенок выпал из окна квартиры на пятом этаже в Красноярске, малыш выжил, но находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает ГСУСК России по... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T06:12
2024-08-16T06:35
красноярск
россия
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 16 авг – РИА Новости. Трехлетний ребенок выпал из окна квартиры на пятом этаже в Красноярске, малыш выжил, но находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает ГСУСК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. "В правоохранительные органы поступило сообщение о падении из окна с высоты пятого этажа одного из многоквартирных домов… в Красноярске трехлетнего ребенка… Следственным отделом … организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении. По данным СК, ребенок находился в квартире с мамой и ее 16-летним братом. В четверг вечером, пока мать готовила на кухне, малыш залез на подоконник и выпал в открытое окно. На время готовки она просила последить за ребенком своего брата, но тот отлучился в ванную комнату. "Ребенка незамедлительно доставили в больницу, где ему диагностировали черепно-мозговую травму и множественные переломы. Состояние здоровья оценивается как крайне тяжелое, ему оказывается необходимая медицинская помощь", - уточняют в пресс-службе ГСУСК. Отмечается, что у 25-летней девушки двое детей - в квартире также проживает годовалый ребенок, который в момент происшествия находился в гостях у отца, с которым девушка в разводе.
https://ria.ru/20240805/kaliningrad-1964140445.html
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красноярск, россия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Красноярск, Россия, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Красноярске трехлетний ребенок выжил после падения из окна на пятом этаже

В Красноярске трехлетний ребенок выпал из окна квартиры на пятом этаже и выжил

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 16 авг – РИА Новости. Трехлетний ребенок выпал из окна квартиры на пятом этаже в Красноярске, малыш выжил, но находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает ГСУСК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
"В правоохранительные органы поступило сообщение о падении из окна с высоты пятого этажа одного из многоквартирных домов… в Красноярске трехлетнего ребенка… Следственным отделом … организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении.
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По данным СК, ребенок находился в квартире с мамой и ее 16-летним братом. В четверг вечером, пока мать готовила на кухне, малыш залез на подоконник и выпал в открытое окно. На время готовки она просила последить за ребенком своего брата, но тот отлучился в ванную комнату.
"Ребенка незамедлительно доставили в больницу, где ему диагностировали черепно-мозговую травму и множественные переломы. Состояние здоровья оценивается как крайне тяжелое, ему оказывается необходимая медицинская помощь", - уточняют в пресс-службе ГСУСК.
Отмечается, что у 25-летней девушки двое детей - в квартире также проживает годовалый ребенок, который в момент происшествия находился в гостях у отца, с которым девушка в разводе.
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КрасноярскРоссияКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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