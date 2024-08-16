https://ria.ru/20240816/obvinyaemye-1966616596.html

Обвиняемых в убийстве главы Михайловки Сушко внесли в список террористов

Обвиняемых в убийстве главы Михайловки Сушко внесли в список террористов - РИА Новости, 16.08.2024

Обвиняемых в убийстве главы Михайловки Сушко внесли в список террористов

Пятерых обвиняемых в убийстве главы поселка Михайловка в Запорожской области Ивана Сушко, действовавших по заданию СБУ, внесли в РФ в перечень террористов и... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T15:15

2024-08-16T15:15

2024-08-16T15:22

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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Пятерых обвиняемых в убийстве главы поселка Михайловка в Запорожской области Ивана Сушко, действовавших по заданию СБУ, внесли в РФ в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Национальная часть... Физические лица... Тетерев Владимир Валерьевич*, 03.09.1975 г.р., пгт. Тимошевка Запорожской области УССР, ...Кириченко Алексей Александрович*, 16.09.1990 г.р. , пгт. Михайловка Запорожской области УССР, ...Ляховченко Александр Михайлович*, 29.12.2001 г.р. , пгт. Михайловка Запорожской области Украины, ...Новиков Дмитрий Александрович*, 14.09.1989 г.р. , пгт. Аскания-Нова Херсонская область УССР, Смола Данил Александрович*, 07.12.2003 г.р. , пгт. Михайловка Запорожской области Украины", - говорится в перечне.Сушко погиб в августе 2022 года в результате подрыва автомобиля. По данным следствия, фигуранты действовали по указанию сотрудников СБУ. С мая 2022 года они следили за Сушко. Один из них изготовил самодельное взрывное устройство, другой установил его на автомобиль. Впоследствии, убедившись, что Сушко сел в машину, один из обвиняемых привел в действие взрывное устройство. В мае сообщалось, что расследование уголовного дела завершено. * Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240816/nizovtsev-1966615722.html

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в мире, запорожская область, россия, украина, служба безопасности украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)