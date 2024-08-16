Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемых в убийстве главы Михайловки Сушко внесли в список террористов - РИА Новости, 16.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 16.08.2024 (обновлено: 15:22 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/obvinyaemye-1966616596.html
Обвиняемых в убийстве главы Михайловки Сушко внесли в список террористов
Обвиняемых в убийстве главы Михайловки Сушко внесли в список террористов - РИА Новости, 16.08.2024
Обвиняемых в убийстве главы Михайловки Сушко внесли в список террористов
Пятерых обвиняемых в убийстве главы поселка Михайловка в Запорожской области Ивана Сушко, действовавших по заданию СБУ, внесли в РФ в перечень террористов и... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T15:15
2024-08-16T15:22
в мире
запорожская область
россия
украина
служба безопасности украины
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Пятерых обвиняемых в убийстве главы поселка Михайловка в Запорожской области Ивана Сушко, действовавших по заданию СБУ, внесли в РФ в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. &quot;Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Национальная часть... Физические лица... Тетерев Владимир Валерьевич*, 03.09.1975 г.р., пгт. Тимошевка Запорожской области УССР, ...Кириченко Алексей Александрович*, 16.09.1990 г.р. , пгт. Михайловка Запорожской области УССР, ...Ляховченко Александр Михайлович*, 29.12.2001 г.р. , пгт. Михайловка Запорожской области Украины, ...Новиков Дмитрий Александрович*, 14.09.1989 г.р. , пгт. Аскания-Нова Херсонская область УССР, Смола Данил Александрович*, 07.12.2003 г.р. , пгт. Михайловка Запорожской области Украины&quot;, - говорится в перечне.Сушко погиб в августе 2022 года в результате подрыва автомобиля. По данным следствия, фигуранты действовали по указанию сотрудников СБУ. С мая 2022 года они следили за Сушко. Один из них изготовил самодельное взрывное устройство, другой установил его на автомобиль. Впоследствии, убедившись, что Сушко сел в машину, один из обвиняемых привел в действие взрывное устройство. В мае сообщалось, что расследование уголовного дела завершено. * Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240816/nizovtsev-1966615722.html
запорожская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожская область, россия, украина, служба безопасности украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
В мире, Запорожская область, Россия, Украина, Служба безопасности Украины, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Обвиняемых в убийстве главы Михайловки Сушко внесли в список террористов

Обвиняемых в убийстве главы Михайловки Ивана Сушко внесли в перечень террористов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Пятерых обвиняемых в убийстве главы поселка Михайловка в Запорожской области Ивана Сушко, действовавших по заданию СБУ, внесли в РФ в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
«

"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Национальная часть... Физические лица... Тетерев Владимир Валерьевич*, 03.09.1975 г.р., пгт. Тимошевка Запорожской области УССР, ...Кириченко Алексей Александрович*, 16.09.1990 г.р. , пгт. Михайловка Запорожской области УССР, ...Ляховченко Александр Михайлович*, 29.12.2001 г.р. , пгт. Михайловка Запорожской области Украины, ...Новиков Дмитрий Александрович*, 14.09.1989 г.р. , пгт. Аскания-Нова Херсонская область УССР, Смола Данил Александрович*, 07.12.2003 г.р. , пгт. Михайловка Запорожской области Украины", - говорится в перечне.

Сушко погиб в августе 2022 года в результате подрыва автомобиля. По данным следствия, фигуранты действовали по указанию сотрудников СБУ. С мая 2022 года они следили за Сушко. Один из них изготовил самодельное взрывное устройство, другой установил его на автомобиль. Впоследствии, убедившись, что Сушко сел в машину, один из обвиняемых привел в действие взрывное устройство. В мае сообщалось, что расследование уголовного дела завершено.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Дмитрий Низовцев* - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Журналиста Низовцева* внесли в перечень террористов и экстремистов
Вчера, 15:12
 
В миреЗапорожская областьРоссияУкраинаСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала