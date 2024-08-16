https://ria.ru/20240816/katera-1966565939.html

Российские вертолеты уничтожили пять катеров ВМС Украины в Черном море

Российские вертолеты уничтожили пять катеров ВМС Украины в Черном море - РИА Новости, 16.08.2024

Российские вертолеты уничтожили пять катеров ВМС Украины в Черном море

Российская авиация ликвидировала пять украинских морских дронов, направлявшихся к Крыму, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T12:13

2024-08-16T12:13

2024-08-16T13:14

специальная военная операция на украине

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безопасность

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Российская авиация ликвидировала пять украинских морских дронов, направлявшихся к Крыму, сообщили в Минобороны."Вертолетами Ми-8 и Ка-29 Морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены пять безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова", — сказали в ведомстве.Утром Минобороны сообщало об уничтожении за минувшую ночь двух морских дронов и перехвате пяти беспилотников, с помощью которых ВСУ планировали нанести удары по объектам на территории России.Украина постоянно пытается атаковать ракетами и беспилотниками Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Системы ПВО отражают большинство атак.

https://ria.ru/20240816/granitsa-1966568435.html

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черное море

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Кадры уничтожения российскими вертолетами безэкипажных катеров ВМС Украины у берегов Крыма Минобороны опубликовало кадры уничтожения российскими вертолетами пяти безэкипажных катеров ВМС Украины у берегов Крыма 2024-08-16T12:13 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, черное море, россия, ми-8 амтш, безопасность