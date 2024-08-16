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Российские вертолеты уничтожили пять катеров ВМС Украины в Черном море - РИА Новости, 16.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:13 16.08.2024 (обновлено: 13:14 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/katera-1966565939.html
Российские вертолеты уничтожили пять катеров ВМС Украины в Черном море
Российские вертолеты уничтожили пять катеров ВМС Украины в Черном море - РИА Новости, 16.08.2024
Российские вертолеты уничтожили пять катеров ВМС Украины в Черном море
Российская авиация ликвидировала пять украинских морских дронов, направлявшихся к Крыму, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T12:13
2024-08-16T13:14
специальная военная операция на украине
украина
черное море
россия
ми-8 амтш
безопасность
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Российская авиация ликвидировала пять украинских морских дронов, направлявшихся к Крыму, сообщили в Минобороны."Вертолетами Ми-8 и Ка-29 Морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены пять безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова", — сказали в ведомстве.Утром Минобороны сообщало об уничтожении за минувшую ночь двух морских дронов и перехвате пяти беспилотников, с помощью которых ВСУ планировали нанести удары по объектам на территории России.Украина постоянно пытается атаковать ракетами и беспилотниками Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Системы ПВО отражают большинство атак.
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украина
черное море
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Кадры уничтожения российскими вертолетами безэкипажных катеров ВМС Украины у берегов Крыма
Минобороны опубликовало кадры уничтожения российскими вертолетами пяти безэкипажных катеров ВМС Украины у берегов Крыма
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украина, черное море, россия, ми-8 амтш, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Черное море, Россия, Ми-8 АМТШ, Безопасность
Российские вертолеты уничтожили пять катеров ВМС Украины в Черном море

Российские Ми-8 и Ка-29 уничтожили пять катеров ВМС Украины в Черном море

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Российская авиация ликвидировала пять украинских морских дронов, направлявшихся к Крыму, сообщили в Минобороны.
"Вертолетами Ми-8 и Ка-29 Морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены пять безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова", — сказали в ведомстве.
Утром Минобороны сообщало об уничтожении за минувшую ночь двух морских дронов и перехвате пяти беспилотников, с помощью которых ВСУ планировали нанести удары по объектам на территории России.
Украина постоянно пытается атаковать ракетами и беспилотниками Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Системы ПВО отражают большинство атак.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЧерное мореРоссияМи-8 АМТШБезопасность
 
 
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