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Российские вертолеты уничтожили пять катеров ВМС Украины в Черном море
Российские вертолеты уничтожили пять катеров ВМС Украины в Черном море - РИА Новости, 16.08.2024
Российские вертолеты уничтожили пять катеров ВМС Украины в Черном море
Российская авиация ликвидировала пять украинских морских дронов, направлявшихся к Крыму, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T12:13
2024-08-16T12:13
2024-08-16T13:14
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Российская авиация ликвидировала пять украинских морских дронов, направлявшихся к Крыму, сообщили в Минобороны."Вертолетами Ми-8 и Ка-29 Морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены пять безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова", — сказали в ведомстве.Утром Минобороны сообщало об уничтожении за минувшую ночь двух морских дронов и перехвате пяти беспилотников, с помощью которых ВСУ планировали нанести удары по объектам на территории России.Украина постоянно пытается атаковать ракетами и беспилотниками Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Системы ПВО отражают большинство атак.
https://ria.ru/20240816/granitsa-1966568435.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры уничтожения российскими вертолетами безэкипажных катеров ВМС Украины у берегов Крыма
Минобороны опубликовало кадры уничтожения российскими вертолетами пяти безэкипажных катеров ВМС Украины у берегов Крыма
2024-08-16T12:13
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PT0M58S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, черное море, россия, ми-8 амтш, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Черное море, Россия, Ми-8 АМТШ, Безопасность
Российские вертолеты уничтожили пять катеров ВМС Украины в Черном море
Российские Ми-8 и Ка-29 уничтожили пять катеров ВМС Украины в Черном море