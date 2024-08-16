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Липецкие власти выплатят матпомощь жителям пострадавших от БПЛА домов - РИА Новости, 16.08.2024
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Липецкая область
 
12:58 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/bpla-1966575659.html
Липецкие власти выплатят матпомощь жителям пострадавших от БПЛА домов
Липецкие власти выплатят матпомощь жителям пострадавших от БПЛА домов - РИА Новости, 16.08.2024
Липецкие власти выплатят матпомощь жителям пострадавших от БПЛА домов
Жители Липецкой области, чьи дома пострадали в результате атак украинских БПЛА, получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей, компенсация на... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T12:58
2024-08-16T12:58
липецкая область
игорь артамонов
социальные выплаты
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ЛИПЕЦК, 16 авг – РИА Новости. Жители Липецкой области, чьи дома пострадали в результате атак украинских БПЛА, получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей, компенсация на восстановление помещений предусмотрена отдельно, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в официальном телеграм-канале. Он пояснил, что единовременную материальную помощь получат жители области, чьи дома, садовые постройки, признанные жилыми, гаражи, сараи, бани, навесы, теплицы, пострадали в результате атак беспилотников. Выплаты предусмотрены как для постоянно, так и для временно прописанных жильцов. Оформить получение денежных средств можно в МФЦ. "Обращаю внимание, что речь не о компенсации восстановления повреждённых строений. С этим будем помогать отдельно, исходя из каждого конкретного случая. Причем будут учтены случаи повреждения объектов с 1 июля этого года", – написал Артамонов. В свою очередь, в пресс-службе правительства Липецкой области напомнили, что регион постоянно подвергается атакам украинских БПЛА. Ночью 9 августа на Липецкую область была совершена атака беспилотников, в результате которого пострадали жители, повреждены жилые и хозяйственные постройки.
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игорь артамонов, социальные выплаты
Липецкая область, Игорь Артамонов, Социальные выплаты

Липецкие власти выплатят матпомощь жителям пострадавших от БПЛА домов

© Фото : правительство Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Фото : правительство Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 16 авг – РИА Новости. Жители Липецкой области, чьи дома пострадали в результате атак украинских БПЛА, получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей, компенсация на восстановление помещений предусмотрена отдельно, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в официальном телеграм-канале.
Он пояснил, что единовременную материальную помощь получат жители области, чьи дома, садовые постройки, признанные жилыми, гаражи, сараи, бани, навесы, теплицы, пострадали в результате атак беспилотников. Выплаты предусмотрены как для постоянно, так и для временно прописанных жильцов. Оформить получение денежных средств можно в МФЦ.
"Обращаю внимание, что речь не о компенсации восстановления повреждённых строений. С этим будем помогать отдельно, исходя из каждого конкретного случая. Причем будут учтены случаи повреждения объектов с 1 июля этого года", – написал Артамонов.
В свою очередь, в пресс-службе правительства Липецкой области напомнили, что регион постоянно подвергается атакам украинских БПЛА. Ночью 9 августа на Липецкую область была совершена атака беспилотников, в результате которого пострадали жители, повреждены жилые и хозяйственные постройки.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Прибывшим из приграничных регионов в Липецкую область помогают адресно
15 августа, 12:04
 
Липецкая областьИгорь АртамоновСоциальные выплаты
 
 
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