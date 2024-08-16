https://ria.ru/20240816/bpla-1966575659.html

Липецкие власти выплатят матпомощь жителям пострадавших от БПЛА домов

Липецкие власти выплатят матпомощь жителям пострадавших от БПЛА домов - РИА Новости, 16.08.2024

Липецкие власти выплатят матпомощь жителям пострадавших от БПЛА домов

Жители Липецкой области, чьи дома пострадали в результате атак украинских БПЛА, получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей, компенсация на... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T12:58

2024-08-16T12:58

2024-08-16T12:58

липецкая область

игорь артамонов

социальные выплаты

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ЛИПЕЦК, 16 авг – РИА Новости. Жители Липецкой области, чьи дома пострадали в результате атак украинских БПЛА, получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей, компенсация на восстановление помещений предусмотрена отдельно, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в официальном телеграм-канале. Он пояснил, что единовременную материальную помощь получат жители области, чьи дома, садовые постройки, признанные жилыми, гаражи, сараи, бани, навесы, теплицы, пострадали в результате атак беспилотников. Выплаты предусмотрены как для постоянно, так и для временно прописанных жильцов. Оформить получение денежных средств можно в МФЦ. "Обращаю внимание, что речь не о компенсации восстановления повреждённых строений. С этим будем помогать отдельно, исходя из каждого конкретного случая. Причем будут учтены случаи повреждения объектов с 1 июля этого года", – написал Артамонов. В свою очередь, в пресс-службе правительства Липецкой области напомнили, что регион постоянно подвергается атакам украинских БПЛА. Ночью 9 августа на Липецкую область была совершена атака беспилотников, в результате которого пострадали жители, повреждены жилые и хозяйственные постройки.

https://ria.ru/20240815/pomosch-1966356651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, социальные выплаты