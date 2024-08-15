https://ria.ru/20240815/burkina-faso-1966295622.html

Буркина-Фасо не планирует привлекать российских специалистов для защиты АЭС

Буркина-Фасо не планирует привлекать российских специалистов для защиты АЭС - РИА Новости, 15.08.2024

Буркина-Фасо не планирует привлекать российских специалистов для защиты АЭС

Буркина-Фасо не планирует привлекать российских специалистов для обеспечения безопасности будущей АЭС, однако не исключает, что стране может понадобиться... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T03:27

2024-08-15T03:27

2024-08-15T03:27

в мире

уагадугу

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

буркина-фасо

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Буркина-Фасо не планирует привлекать российских специалистов для обеспечения безопасности будущей АЭС, однако не исключает, что стране может понадобиться обучение, оборудование в этой сфере, заявил РИА Новости глава минобороны страны Кассум Кулибали. "Мы в Буркина-Фасо взяли на себя ответственность за обеспечение нашей безопасности. Никто не сможет защитить ни один объект в нашей стране лучше, чем мы сами. Однако нам может понадобиться обучение, оборудование, но этого более чем достаточно, потому что у нас есть смелые военнослужащие, преданные бойцы и профессионалы, которые смогут выполнить эту работу", - сказал Кулибали, отвечая на вопрос о том, кто будет обеспечивать безопасность будущей АЭС в стране. Представители российской госкорпорации по атомной энергии "Росатом" ранее провели в Уагадугу встречу с министром энергетики, шахт и карьеров Буркина-Фасо Якуба Зарбе, где обсуждалось строительство атомной электростанции в стране.

https://ria.ru/20240814/burkina-faso-1966250033.html

уагадугу

буркина-фасо

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в мире, уагадугу, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", буркина-фасо