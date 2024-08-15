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Буркина-Фасо не планирует привлекать российских специалистов для защиты АЭС - РИА Новости, 15.08.2024
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03:27 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/burkina-faso-1966295622.html
Буркина-Фасо не планирует привлекать российских специалистов для защиты АЭС
Буркина-Фасо не планирует привлекать российских специалистов для защиты АЭС - РИА Новости, 15.08.2024
Буркина-Фасо не планирует привлекать российских специалистов для защиты АЭС
Буркина-Фасо не планирует привлекать российских специалистов для обеспечения безопасности будущей АЭС, однако не исключает, что стране может понадобиться... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T03:27
2024-08-15T03:27
в мире
уагадугу
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
буркина-фасо
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Буркина-Фасо не планирует привлекать российских специалистов для обеспечения безопасности будущей АЭС, однако не исключает, что стране может понадобиться обучение, оборудование в этой сфере, заявил РИА Новости глава минобороны страны Кассум Кулибали. "Мы в Буркина-Фасо взяли на себя ответственность за обеспечение нашей безопасности. Никто не сможет защитить ни один объект в нашей стране лучше, чем мы сами. Однако нам может понадобиться обучение, оборудование, но этого более чем достаточно, потому что у нас есть смелые военнослужащие, преданные бойцы и профессионалы, которые смогут выполнить эту работу", - сказал Кулибали, отвечая на вопрос о том, кто будет обеспечивать безопасность будущей АЭС в стране. Представители российской госкорпорации по атомной энергии "Росатом" ранее провели в Уагадугу встречу с министром энергетики, шахт и карьеров Буркина-Фасо Якуба Зарбе, где обсуждалось строительство атомной электростанции в стране.
https://ria.ru/20240814/burkina-faso-1966250033.html
уагадугу
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в мире, уагадугу, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", буркина-фасо
В мире, Уагадугу, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Буркина-Фасо
Буркина-Фасо не планирует привлекать российских специалистов для защиты АЭС

МО: Буркина-Фасо может понадобиться обучение и оборудование в сфере защиты АЭС

© iStock.com / mtcuradoУагадугу, Буркина-Фасо
Уагадугу, Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© iStock.com / mtcurado
Уагадугу, Буркина-Фасо. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Буркина-Фасо не планирует привлекать российских специалистов для обеспечения безопасности будущей АЭС, однако не исключает, что стране может понадобиться обучение, оборудование в этой сфере, заявил РИА Новости глава минобороны страны Кассум Кулибали.
"Мы в Буркина-Фасо взяли на себя ответственность за обеспечение нашей безопасности. Никто не сможет защитить ни один объект в нашей стране лучше, чем мы сами. Однако нам может понадобиться обучение, оборудование, но этого более чем достаточно, потому что у нас есть смелые военнослужащие, преданные бойцы и профессионалы, которые смогут выполнить эту работу", - сказал Кулибали, отвечая на вопрос о том, кто будет обеспечивать безопасность будущей АЭС в стране.
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Буркина-Фасо сравнила российских и французских инструкторов
Вчера, 18:38
Представители российской госкорпорации по атомной энергии "Росатом" ранее провели в Уагадугу встречу с министром энергетики, шахт и карьеров Буркина-Фасо Якуба Зарбе, где обсуждалось строительство атомной электростанции в стране.
 
В миреУагадугуГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Буркина-Фасо
 
 
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