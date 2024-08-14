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В ДНР задержали подозреваемую в госизмене россиянку
В ДНР задержали подозреваемую в госизмене россиянку - РИА Новости, 14.08.2024
В ДНР задержали подозреваемую в госизмене россиянку
Подозреваемую в государственной измене гражданку России задержали в ДНР, сообщила журналистам официальный представитель УФСБ по республике Арина Клепанова. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T07:02
2024-08-14T07:02
2024-08-14T08:54
россия
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Подозреваемую в государственной измене гражданку России задержали в ДНР, сообщила журналистам официальный представитель УФСБ по республике Арина Клепанова. "УФСБ России по Донецкой Народной Республике задержана гражданка России, подозреваемая в государственной измене. Задержанная собирала и передавала украинским спецслужбам сведения о силах и средствах МЧС России, задействованных в локализации последствий артиллерийских ударов, наносимых противником по территории республики", - сказала Клепанова. Установлено, что данные могли быть использованы противником для нанесения повторных ударов. Следственным подразделением УФСБ России по ДНР возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ "Государственная измена".
https://ria.ru/20240808/sud-1965006258.html
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Сообщение о задержании в ДНР гражданки России по подозрению в госизмене
В ДНР задержали гражданку России по подозрению в госизмене, сообщили в УФСБ по региону.
Задержанная собирала и передавала украинским спецслужбам сведения о силах и средствах МЧС, задействованных в локализации последствий артиллерийских ударов ВСУ.
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россия, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Специальная военная операция на Украине
В ДНР задержали подозреваемую в госизмене россиянку
ФСБ задержала в ДНР гражданку России, подозреваемую в госизмене