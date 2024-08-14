https://ria.ru/20240814/zaderzhanie-1966073114.html

В ДНР задержали подозреваемую в госизмене россиянку

В ДНР задержали подозреваемую в госизмене россиянку - РИА Новости, 14.08.2024

В ДНР задержали подозреваемую в госизмене россиянку

Подозреваемую в государственной измене гражданку России задержали в ДНР, сообщила журналистам официальный представитель УФСБ по республике Арина Клепанова. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T07:02

2024-08-14T07:02

2024-08-14T08:54

россия

донецкая народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Подозреваемую в государственной измене гражданку России задержали в ДНР, сообщила журналистам официальный представитель УФСБ по республике Арина Клепанова. "УФСБ России по Донецкой Народной Республике задержана гражданка России, подозреваемая в государственной измене. Задержанная собирала и передавала украинским спецслужбам сведения о силах и средствах МЧС России, задействованных в локализации последствий артиллерийских ударов, наносимых противником по территории республики", - сказала Клепанова. Установлено, что данные могли быть использованы противником для нанесения повторных ударов. Следственным подразделением УФСБ России по ДНР возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ "Государственная измена".

https://ria.ru/20240808/sud-1965006258.html

россия

донецкая народная республика

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Сообщение о задержании в ДНР гражданки России по подозрению в госизмене В ДНР задержали гражданку России по подозрению в госизмене, сообщили в УФСБ по региону. Задержанная собирала и передавала украинским спецслужбам сведения о силах и средствах МЧС, задействованных в локализации последствий артиллерийских ударов ВСУ. 2024-08-14T07:02 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)