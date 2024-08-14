Украина в июле нарастила закупку электроэнергии за рубежом в полтора раза
Украина в июле впервые импортировала электроэнергии на 120 миллионов долларов
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Украина в июле нарастила закупку электроэнергии за рубежом в полтора раза к июню - до 120 миллионов долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные украинской таможни.
Так, украинские закупки электроэнергии за рубежом в июле достигли 120 миллионов долларов. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года они подскочили в 19 раз. При этом в июне этого года импорт составил 78,5 миллиона долларов.
Стоимость поставок в июле обновила рекорд как минимум с 2009 года - более ранних данных в открытом доступе нет. Предыдущий максимум был в июне, а до этого - в феврале 2022 года на уровне 42,6 миллиона долларов. Венгрия была основным поставщиком электроэнергии на Украину в июле с долей в 39% против 32% месяцем ранее.
В целом Украина в первые семь месяцев текущего года приобрела у других государств электроэнергии на рекордные 308,5 миллиона долларов, что в 3,5 раза больше показателя годичной давности. Основными поставщиками были Венгрия (28,8%), Словакия (23,5%) и Румыния (21,6%). На другие страны пришлось еще 26%.
Россия в конце февраля 2022 года начала специальную военную операцию на Украине. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский в июне текущего года говорил, что на Украине уничтожены 9 ГВт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС.