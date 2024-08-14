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Беспилотники ВСУ атаковали два населенных пункта Белгородской области - РИА Новости, 14.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:47 14.08.2024 (обновлено: 07:34 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/obstrely-1966072400.html
Беспилотники ВСУ атаковали два населенных пункта Белгородской области
Беспилотники ВСУ атаковали два населенных пункта Белгородской области - РИА Новости, 14.08.2024
Беспилотники ВСУ атаковали два населенных пункта Белгородской области
Беспилотники ВСУ атаковали два населенных пункта Белгородской области, в Шебекино загорелась квартира и обрушились плиты в жилом доме, сообщил губернатор... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T06:47
2024-08-14T07:34
специальная военная операция на украине
белгородская область
шебекино
вооруженные силы украины
россия
происшествия
вячеслав гладков
белгородский район
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Беспилотники ВСУ атаковали два населенных пункта Белгородской области, в Шебекино загорелась квартира и обрушились плиты в жилом доме, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Два населённых пункта Белгородской области подверглись атакам ВСУ с помощью беспилотников. Обошлось без пострадавших. В городе Шебекино в результате нескольких атак БПЛА по многоквартирному жилому дому произошло возгорание одной квартиры и обрушение плит. Также повреждена линия газоснабжения", — написал он.Также губернатор сообщил, что в селе Устинка Белгородского района после сброса боеприпаса с беспилотника сгорела летняя кухня на территории одного частного домовладения.Информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на местах.ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Владимир Путин заявил, что из-за украинских обстрелов жилых кварталов Белгорода Россия вынуждена создать санитарную зону безопасности.
https://ria.ru/20240813/ukraina-1966035678.html
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белгородская область
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белгородская область, шебекино, вооруженные силы украины, россия, происшествия, вячеслав гладков, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Шебекино, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгородский район
Беспилотники ВСУ атаковали два населенных пункта Белгородской области

Гладков: в Шебекино загорелась квартира и обрушились плиты в жилом доме

© Настоящий Гладков/TelegramПоследствия попадания украинского дрона в Шебекино
Последствия попадания украинского дрона в Шебекино - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Настоящий Гладков/Telegram
Последствия попадания украинского дрона в Шебекино
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Беспилотники ВСУ атаковали два населенных пункта Белгородской области, в Шебекино загорелась квартира и обрушились плиты в жилом доме, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Два населённых пункта Белгородской области подверглись атакам ВСУ с помощью беспилотников. Обошлось без пострадавших. В городе Шебекино в результате нескольких атак БПЛА по многоквартирному жилому дому произошло возгорание одной квартиры и обрушение плит. Также повреждена линия газоснабжения", — написал он.
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Также губернатор сообщил, что в селе Устинка Белгородского района после сброса боеприпаса с беспилотника сгорела летняя кухня на территории одного частного домовладения.
Информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на местах.
ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Владимир Путин заявил, что из-за украинских обстрелов жилых кварталов Белгорода Россия вынуждена создать санитарную зону безопасности.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьШебекиноВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествияВячеслав ГладковБелгородский район
 
 
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