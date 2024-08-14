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Беспилотники ВСУ атаковали два населенных пункта Белгородской области

Беспилотники ВСУ атаковали два населенных пункта Белгородской области - РИА Новости, 14.08.2024

Беспилотники ВСУ атаковали два населенных пункта Белгородской области

Беспилотники ВСУ атаковали два населенных пункта Белгородской области, в Шебекино загорелась квартира и обрушились плиты в жилом доме, сообщил губернатор... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T06:47

2024-08-14T06:47

2024-08-14T07:34

специальная военная операция на украине

белгородская область

шебекино

вооруженные силы украины

россия

происшествия

вячеслав гладков

белгородский район

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Беспилотники ВСУ атаковали два населенных пункта Белгородской области, в Шебекино загорелась квартира и обрушились плиты в жилом доме, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Два населённых пункта Белгородской области подверглись атакам ВСУ с помощью беспилотников. Обошлось без пострадавших. В городе Шебекино в результате нескольких атак БПЛА по многоквартирному жилому дому произошло возгорание одной квартиры и обрушение плит. Также повреждена линия газоснабжения", — написал он.Также губернатор сообщил, что в селе Устинка Белгородского района после сброса боеприпаса с беспилотника сгорела летняя кухня на территории одного частного домовладения.Информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на местах.ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Владимир Путин заявил, что из-за украинских обстрелов жилых кварталов Белгорода Россия вынуждена создать санитарную зону безопасности.

https://ria.ru/20240813/ukraina-1966035678.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, шебекино, вооруженные силы украины, россия, происшествия, вячеслав гладков, белгородский район