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Москва удивляет: самые необычные экскурсии
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Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
10:01 14.08.2024 (обновлено: 10:08 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/moskva-1964501301.html
Москва удивляет: самые необычные экскурсии
Москва удивляет: самые необычные экскурсии
Москва удивляет: самые необычные экскурсии
Когда уже побывали на Красной площади, в парках Горького и "Зарядье", покатались на кораблике, проехали по самым красивым станциям метро, посетили ВДНХ и... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T10:01
2024-08-14T10:08
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Когда уже побывали на Красной площади, в парках Горького и "Зарядье", покатались на кораблике, проехали по самым красивым станциям метро, посетили ВДНХ и Третьяковку, хочется попасть на необычную экскурсию. Как провести каникулы в столице, чтобы запомнить их навсегда, что посмотреть и к каким тайнам прикоснуться — в материале РИА Новости.Бункеры: тур под землю"В Москве мы увидели три бункера. Они разного назначения: Бункер Сталина, который строился как командный пункт Верховного главнокомандующего в Измайлово, Бункер-42 должен был стать убежищем на случай ядерного удара, а Бункер-703 долгое время служил архивом секретных документов МИД", — рассказывает туристка из Челябинска Анна Шамахова.Вход в каждый удалось найти только благодаря подробным инструкциям на сайтах музеев, шутит Анна.Бункер Сталина — самый маленький, для осмотра доступно лишь несколько помещений: кабинет генералиссимуса, столовая и зал заседаний. "Внутри необычная акустика. А сам объект строили как якобы стадион", — объясняет Анна. Сколько стоит: восемь тысяч рублей на группу до десяти посетителей.Бункер-42, расположенный на глубине 65 метров в районе Таганки, еще называют Музеем холодной войны. Там установлено оборудование, которое обеспечивало жизнедеятельность объекта. Есть склады, хранилища, жилые и рабочие помещения, пульт управления ядерными ракетами, перечисляет туристка. "Это целый подземный город площадью в семь тысяч квадратных километров, где есть, например, макеты ракет и бомб. А еще можно посетить неотреставрированную часть бункера и ресторан с блюдами из меню политической элиты СССР", — рассказали в музее.Сколько стоит: от 900 рублей."Бункер-703 на глубине 43 метров в районе Павелецкой показался самым атмосферным. Начиная с лестницы, по которой спускаешься вниз, и заканчивая огромными полутемными тоннелями с тяжелыми гермодверями, затхлым и сырым воздухом", — вспоминает Анна. Сколько стоит: от 1,3 тысячи рублей.Масоны: капля таинственности"Масонство окружено ореолом тайн, слухов и мифов, подчас недоброжелательных и пристрастных. Между тем в масонских ложах в разное время состояли такие выдающиеся личности, как Гете, Моцарт, Черчилль, Гайдн, Артур Конан Дойл", — говорит гид компании "Незабываемая Москва" Андрей Кирченков.В ходе экскурсии "Москва масонская. Легенды и предания вольных каменщиков" туристам расскажут, что участниками тайного общества были, например, Пушкин, Грибоедов, Кутузов, Суворов, Радищев, Чаадаев.Прогулка по местам, связанным с ключевыми моментами истории московского масонства, знакомит с ритуалами посвящения, тайными знаками на фасадах столичных домов и дворцов — например, на доме Пашкова или Шталмейстерском дворце.Спор о реальности существования масонского заговора — обязательная часть программы.Сколько стоит: от 800 рублей, записаться можно на сайте турфирмы.Мистика: где живут привиденияЗловещие места, мистические события раскрывает граф Сен-Жермен во время театрализованной экскурсии "Привидения и ведьмы Москвы".Оказывается, мистических мест в столице много: говорят, на Патриарших прудах до сих пор витают тени свиты Воланда и ведьм, на Тверском бульваре иногда видят фантом большого черного кота, а в одном из переулков Старой Москвы — несмываемое кровавое пятно. Туристам покажут проклятый перекресток — зловещую точку, где гибнут люди, зону обитания плазмоидов — сгустков энергии, которые видно только на фото, а также места, где появляются фантомы мецената Саввы Морозова и помещицы Салтычихи. Участки силы с хорошей энергетикой на карте столицы тоже есть."Яркости впечатлениям добавляет музыка, загадывание желаний и шабаш с фейерверками и бенгальскими огнями", — говорит гид турфирмы "Незабываемая Москва" Иван Бенгальский. Сколько стоит: 1,5 тысячи рублей, записаться можно на сайте турфирмы.Сандуны: банный дворец в центре столицы"Сандуновские бани — самые старые в Москве. Это банный дворец с элементами барокко, рококо, ренессанса, готики, классицизма — только так можно назвать построенный в 1808-м комплекс, куда сразу хлынула вся Москва", — рассказывает экскурсовод Елена Бирюкова."Бани поразили всех неслыханными до этого в столице удобствами. Раздевальная зеркальная зала, чистые простыни, мягкие диваны, вышколенная прислуга и опытные банщики. В заведении перебывала вся пушкинская и грибоедовская Москва", — говорит Бирюкова.Сандуны стали образцом банной индустрии благодаря передовым инженерным системам того периода: там проложили водопроводную нитку из Москвы-реки, была собственная электростанция, объясняет гид."Больше всего туристов впечатляет бассейн — красивый, изящный. Он находится в мужском разряде. Интерьер сохранился еще со времен Чехова. Женский — более современный, с ним связано меньше историй".Сколько стоит: от четырех тысяч рублей, записаться можно в телеграм-канале "Театрелена".Кремлевские жены: тайны семей вождей"Тема кремлевских жен очень популярна. Большинство участников экскурсии — женщины", — рассказывает гид Ирина Нехорошкина.Чтобы познакомиться с историями вторых половин руководителей советского государства, от Александровского сада нужно пройти к Дому на набережной, потом — к картинной галерее Ильи Глазунова и в Романов переулок. После смерти Сталина вожди перестали жить в Кремле, поэтому, гуляя по центру столицы, можно узнать о советских первых леди."Экскурсантов особенно интересуют истории знакомства женщин с их знаменитыми мужьями, правила жизни советской элиты, привилегии и истории о том, как складывалась судьба семей после отстранения от власти", — отмечает Ирина Нехорошкина.Сколько стоит: бесплатно, но в конце гиду принято оставлять чаевые. Расписание и запись — на сайте poulitcam.ru.Взгляд с высоты, погружение в темноту и визит в прошлоеЕсть много мест для того, чтобы посмотреть на столицу с высоты птичьего полета. Еще вариант: отправиться в небо за звездой — той, что венчает шпиль гостиницы "Украина". Там, в 180 метрах над землей, можно не только узнать секреты возведения легендарных московских высоток, но и загадать желание.Сколько стоит: 2,5 тысячи рублей, записаться можно на сайте турфирмы.В Музее темноты в специально созданном пространстве активируются скрытые способности гостя, включается интуиция и смекалка, обостряются чувства и эмоции, указано на сайте заведения. Участники узнают, как ориентироваться в темноте на улице — перейти дорогу и преодолеть препятствия. В лавке можно изучить ароматы привычных специй, в музее — на ощупь узнать известные произведения искусства, а в кафе — продегустировать напитки, не видя их.Сколько стоит: от 1,3 тысячи рублей.Оказаться среди домов и усадеб XIX века предлагают на киностудии "Мосфильм". Натурные площадки перемещают участников в Москву и Петербург того периода. Там же — выставка ретроавтомобилей и карет, которые снимались в легендарных картинах: "Москва слезам не верит", "Берегись автомобиля", "12 стульев", "Бриллиантовая рука", "Семнадцать мгновений весны".В другом помещении — золотая коллекция костюмов: наряд Элен и мундир князя Болконского из картины "Война и мир", платье Хари из "Соляриса", монашеское одеяние Андрея Рублева из одноименной драмы и царское облачение из фильма "Иван Васильевич меняет профессию".Сколько стоит: от 840 рублей.
https://ria.ru/20230909/moskva-1815332698.html
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2024
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, маршруты - туризм, москва, мосфильм, гид, достопримечательности, что посмотреть , куда сходить , куда поехать в выходные
Туризм, Туризм, Маршруты - Туризм, Москва, Мосфильм, Гид, Достопримечательности, что посмотреть , куда сходить , куда поехать в выходные
Москва удивляет: самые необычные экскурсии

Эксперты рассказали о самых необычных экскурсиях в Москве

© iStock.com / frantic00Девушка на прогулке в Москве
Девушка на прогулке в Москве - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© iStock.com / frantic00
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Оглавление
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Когда уже побывали на Красной площади, в парках Горького и "Зарядье", покатались на кораблике, проехали по самым красивым станциям метро, посетили ВДНХ и Третьяковку, хочется попасть на необычную экскурсию. Как провести каникулы в столице, чтобы запомнить их навсегда, что посмотреть и к каким тайнам прикоснуться — в материале РИА Новости.

Бункеры: тур под землю

"В Москве мы увидели три бункера. Они разного назначения: Бункер Сталина, который строился как командный пункт Верховного главнокомандующего в Измайлово, Бункер-42 должен был стать убежищем на случай ядерного удара, а Бункер-703 долгое время служил архивом секретных документов МИД", — рассказывает туристка из Челябинска Анна Шамахова.
© Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЭкспонат в музее современной фортификации "Бункер-703 МИД СССР" в Москве
Экспонат в музее современной фортификации Бункер-703 МИД СССР в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Кирилл Каллиников
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Экспонат в музее современной фортификации "Бункер-703 МИД СССР" в Москве
Вход в каждый удалось найти только благодаря подробным инструкциям на сайтах музеев, шутит Анна.
Бункер Сталина — самый маленький, для осмотра доступно лишь несколько помещений: кабинет генералиссимуса, столовая и зал заседаний. "Внутри необычная акустика. А сам объект строили как якобы стадион", — объясняет Анна.
Сколько стоит: восемь тысяч рублей на группу до десяти посетителей.
Бункер-42, расположенный на глубине 65 метров в районе Таганки, еще называют Музеем холодной войны. Там установлено оборудование, которое обеспечивало жизнедеятельность объекта. Есть склады, хранилища, жилые и рабочие помещения, пульт управления ядерными ракетами, перечисляет туристка. "Это целый подземный город площадью в семь тысяч квадратных километров, где есть, например, макеты ракет и бомб. А еще можно посетить неотреставрированную часть бункера и ресторан с блюдами из меню политической элиты СССР", — рассказали в музее.
© Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВ музее современной фортификации "Бункер-703 МИД СССР" в Москве.
В музее современной фортификации Бункер-703 МИД СССР в Москве.
В музее современной фортификации "Бункер-703 МИД СССР" в Москве.
© Кирилл Каллиников
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1 из 5
© Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЭкспонаты в музее современной фортификации "Бункер-703 МИД СССР" в Москве.
Экспонаты в музее современной фортификации Бункер-703 МИД СССР в Москве.
Экспонаты в музее современной фортификации "Бункер-703 МИД СССР" в Москве.
© Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 5
© Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЭкспонаты в музее современной фортификации "Бункер-703 МИД СССР" в Москве.
Экспонаты в музее современной фортификации Бункер-703 МИД СССР в Москве.
Экспонаты в музее современной фортификации "Бункер-703 МИД СССР" в Москве.
© Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
3 из 5
© Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВ музее современной фортификации "Бункер-703 МИД СССР" в Москве.
В музее современной фортификации Бункер-703 МИД СССР в Москве.
В музее современной фортификации "Бункер-703 МИД СССР" в Москве.
© Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
4 из 5
© Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Хранилище № 1 в музее современной фортификации "Бункер-703 МИД СССР" в Москве.

Хранилище № 1 в музее современной фортификации Бункер-703 МИД СССР в Москве.

Хранилище № 1 в музее современной фортификации "Бункер-703 МИД СССР" в Москве.

© Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
5 из 5
В музее современной фортификации "Бункер-703 МИД СССР" в Москве.
© Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
1 из 5
Экспонаты в музее современной фортификации "Бункер-703 МИД СССР" в Москве.
© Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 5
Экспонаты в музее современной фортификации "Бункер-703 МИД СССР" в Москве.
© Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
3 из 5
В музее современной фортификации "Бункер-703 МИД СССР" в Москве.
© Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
4 из 5

Хранилище № 1 в музее современной фортификации "Бункер-703 МИД СССР" в Москве.

© Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
5 из 5
Сколько стоит: от 900 рублей.
"Бункер-703 на глубине 43 метров в районе Павелецкой показался самым атмосферным. Начиная с лестницы, по которой спускаешься вниз, и заканчивая огромными полутемными тоннелями с тяжелыми гермодверями, затхлым и сырым воздухом", — вспоминает Анна.
Сколько стоит: от 1,3 тысячи рублей.

Масоны: капля таинственности

"Масонство окружено ореолом тайн, слухов и мифов, подчас недоброжелательных и пристрастных. Между тем в масонских ложах в разное время состояли такие выдающиеся личности, как Гете, Моцарт, Черчилль, Гайдн, Артур Конан Дойл", — говорит гид компании "Незабываемая Москва" Андрей Кирченков.
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Города России. Москва
В ходе экскурсии "Москва масонская. Легенды и предания вольных каменщиков" туристам расскажут, что участниками тайного общества были, например, Пушкин, Грибоедов, Кутузов, Суворов, Радищев, Чаадаев.
Прогулка по местам, связанным с ключевыми моментами истории московского масонства, знакомит с ритуалами посвящения, тайными знаками на фасадах столичных домов и дворцов — например, на доме Пашкова или Шталмейстерском дворце.
Спор о реальности существования масонского заговора — обязательная часть программы.
Сколько стоит: от 800 рублей, записаться можно на сайте турфирмы.

Мистика: где живут привидения

Зловещие места, мистические события раскрывает граф Сен-Жермен во время театрализованной экскурсии "Привидения и ведьмы Москвы".
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗнак "Запрещено разговаривать с незнакомцами"
Знак Запрещено разговаривать с незнакомцами - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Знак "Запрещено разговаривать с незнакомцами"
Оказывается, мистических мест в столице много: говорят, на Патриарших прудах до сих пор витают тени свиты Воланда и ведьм, на Тверском бульваре иногда видят фантом большого черного кота, а в одном из переулков Старой Москвы — несмываемое кровавое пятно. Туристам покажут проклятый перекресток — зловещую точку, где гибнут люди, зону обитания плазмоидов — сгустков энергии, которые видно только на фото, а также места, где появляются фантомы мецената Саввы Морозова и помещицы Салтычихи. Участки силы с хорошей энергетикой на карте столицы тоже есть.
"Яркости впечатлениям добавляет музыка, загадывание желаний и шабаш с фейерверками и бенгальскими огнями", — говорит гид турфирмы "Незабываемая Москва" Иван Бенгальский.
Сколько стоит: 1,5 тысячи рублей, записаться можно на сайте турфирмы.

Сандуны: банный дворец в центре столицы

"Сандуновские бани — самые старые в Москве. Это банный дворец с элементами барокко, рококо, ренессанса, готики, классицизма — только так можно назвать построенный в 1808-м комплекс, куда сразу хлынула вся Москва", — рассказывает экскурсовод Елена Бирюкова.
© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкВ Сандуновских банях
В Сандуновских банях - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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В Сандуновских банях
"Бани поразили всех неслыханными до этого в столице удобствами. Раздевальная зеркальная зала, чистые простыни, мягкие диваны, вышколенная прислуга и опытные банщики. В заведении перебывала вся пушкинская и грибоедовская Москва", — говорит Бирюкова.
Сандуны стали образцом банной индустрии благодаря передовым инженерным системам того периода: там проложили водопроводную нитку из Москвы-реки, была собственная электростанция, объясняет гид.
"Больше всего туристов впечатляет бассейн — красивый, изящный. Он находится в мужском разряде. Интерьер сохранился еще со времен Чехова. Женский — более современный, с ним связано меньше историй".
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкИнтерьер Сандуновских бань.
Интерьер Сандуновских бань.
Интерьер Сандуновских бань.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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1 из 3
© РИА Новости / Ксения Сидорова | Перейти в медиабанкИнтерьер Сандуновских бань.
Интерьер Сандуновских бань.
Интерьер Сандуновских бань.
© РИА Новости / Ксения Сидорова
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости / Ксения Сидорова | Перейти в медиабанкИнтерьер Сандуновских бань.
Интерьер Сандуновских бань.
Интерьер Сандуновских бань.
© РИА Новости / Ксения Сидорова
Перейти в медиабанк
3 из 3
Интерьер Сандуновских бань.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
1 из 3
Интерьер Сандуновских бань.
© РИА Новости / Ксения Сидорова
Перейти в медиабанк
2 из 3
Интерьер Сандуновских бань.
© РИА Новости / Ксения Сидорова
Перейти в медиабанк
3 из 3
Сколько стоит: от четырех тысяч рублей, записаться можно в телеграм-канале "Театрелена".

Кремлевские жены: тайны семей вождей

"Тема кремлевских жен очень популярна. Большинство участников экскурсии — женщины", — рассказывает гид Ирина Нехорошкина.
© РИА Новости / Александр Красавин | Перейти в медиабанкЖилой комплекс на улице Серафимовича
Жилой комплекс на улице Серафимовича - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Александр Красавин
Перейти в медиабанк
Жилой комплекс на улице Серафимовича
Чтобы познакомиться с историями вторых половин руководителей советского государства, от Александровского сада нужно пройти к Дому на набережной, потом — к картинной галерее Ильи Глазунова и в Романов переулок. После смерти Сталина вожди перестали жить в Кремле, поэтому, гуляя по центру столицы, можно узнать о советских первых леди.
"Экскурсантов особенно интересуют истории знакомства женщин с их знаменитыми мужьями, правила жизни советской элиты, привилегии и истории о том, как складывалась судьба семей после отстранения от власти", — отмечает Ирина Нехорошкина.
Сколько стоит: бесплатно, но в конце гиду принято оставлять чаевые. Расписание и запись — на сайте poulitcam.ru.

Взгляд с высоты, погружение в темноту и визит в прошлое

Есть много мест для того, чтобы посмотреть на столицу с высоты птичьего полета. Еще вариант: отправиться в небо за звездой — той, что венчает шпиль гостиницы "Украина". Там, в 180 метрах над землей, можно не только узнать секреты возведения легендарных московских высоток, но и загадать желание.
Сколько стоит: 2,5 тысячи рублей, записаться можно на сайте турфирмы.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкГостиница "Украина" откроется под новым названием Radisson Royal Hotel, Moscow после трех лет реконструкции
Гостиница Украина откроется под новым названием Radisson Royal Hotel, Moscow после трех лет реконструкции - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Гостиница "Украина" откроется под новым названием Radisson Royal Hotel, Moscow после трех лет реконструкции
В Музее темноты в специально созданном пространстве активируются скрытые способности гостя, включается интуиция и смекалка, обостряются чувства и эмоции, указано на сайте заведения. Участники узнают, как ориентироваться в темноте на улице — перейти дорогу и преодолеть препятствия. В лавке можно изучить ароматы привычных специй, в музее — на ощупь узнать известные произведения искусства, а в кафе — продегустировать напитки, не видя их.
Сколько стоит: от 1,3 тысячи рублей.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Костюмы киноперсонажей Труса, Балбеса и Бывалого в Музее киноконцерна «Мосфильм». 30 января 2019 года «Мосфильм» отметил 95-летие.

Костюмы киноперсонажей Труса, Балбеса и Бывалого в музее киноконцерна Мосфильм.

Костюмы киноперсонажей Труса, Балбеса и Бывалого в Музее киноконцерна «Мосфильм». 30 января 2019 года «Мосфильм» отметил 95-летие.

© РИА Новости / Максим Блинов
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1 из 5
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Подвижная экспозиция по фильму «Вий» в Музее киноконцерна «Мосфильм» в Москве.30 января 2019 года «Мосфильм» отметил 95-летие.

Подвижная экспозиция по фильму Вий в музее киноконцерна Мосфильм в Москве.

Подвижная экспозиция по фильму «Вий» в Музее киноконцерна «Мосфильм» в Москве.30 января 2019 года «Мосфильм» отметил 95-летие.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 5
CC BY-SA 3.0 / A.Savin /

Декорационный комплекс "Старая Москва — Санкт-Петербург" на "Мосфильме".

Декорационный комплекс Старая Москва — Санкт-Петербург на Мосфильме.

Декорационный комплекс "Старая Москва — Санкт-Петербург" на "Мосфильме".

CC BY-SA 3.0 / A.Savin /
3 из 5
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Образцы и инструменты для создания пластического грима — экспонаты Музея киноконцерна "Мосфильм".

Образцы и инструменты для создания пластического грима — экспонаты Музея киноконцерна Мосфильм.

Образцы и инструменты для создания пластического грима — экспонаты Музея киноконцерна "Мосфильм".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 5
CC BY-SA 3.0 / A.Savin /

Декорационный комплекс "Старая Москва — Санкт-Петербург" на "Мосфильме".

Декорационный комплекс Старая Москва — Санкт-Петербург на Мосфильме.

Декорационный комплекс "Старая Москва — Санкт-Петербург" на "Мосфильме".

CC BY-SA 3.0 / A.Savin /
5 из 5

Костюмы киноперсонажей Труса, Балбеса и Бывалого в Музее киноконцерна «Мосфильм». 30 января 2019 года «Мосфильм» отметил 95-летие.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 5

Подвижная экспозиция по фильму «Вий» в Музее киноконцерна «Мосфильм» в Москве.30 января 2019 года «Мосфильм» отметил 95-летие.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 5

Декорационный комплекс "Старая Москва — Санкт-Петербург" на "Мосфильме".

CC BY-SA 3.0 / A.Savin /
3 из 5

Образцы и инструменты для создания пластического грима — экспонаты Музея киноконцерна "Мосфильм".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 5

Декорационный комплекс "Старая Москва — Санкт-Петербург" на "Мосфильме".

CC BY-SA 3.0 / A.Savin /
5 из 5
Оказаться среди домов и усадеб XIX века предлагают на киностудии "Мосфильм". Натурные площадки перемещают участников в Москву и Петербург того периода. Там же — выставка ретроавтомобилей и карет, которые снимались в легендарных картинах: "Москва слезам не верит", "Берегись автомобиля", "12 стульев", "Бриллиантовая рука", "Семнадцать мгновений весны".
В другом помещении — золотая коллекция костюмов: наряд Элен и мундир князя Болконского из картины "Война и мир", платье Хари из "Соляриса", монашеское одеяние Андрея Рублева из одноименной драмы и царское облачение из фильма "Иван Васильевич меняет профессию".
Сколько стоит: от 840 рублей.
Иностранные туристки фотографируются на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Увидеть обязательно! Места Москвы, которые должен посетить каждый турист
9 сентября 2023, 08:00
 
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