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Управление по морской политике будет работать с региональными властями - РИА Новости, 13.08.2024
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17:19 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/upravlenie-1965987693.html
Управление по морской политике будет работать с региональными властями
Управление по морской политике будет работать с региональными властями - РИА Новости, 13.08.2024
Управление по морской политике будет работать с региональными властями
Управление президента РФ по морской политике будет взаимодействовать с федеральными и региональными властями, Генпрокуратурой, СК и ЦБ, следует из положения об... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T17:19
2024-08-13T17:19
владимир путин
россия
генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
центральный банк рф (цб рф)
политика
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Управление президента РФ по морской политике будет взаимодействовать с федеральными и региональными властями, Генпрокуратурой, СК и ЦБ, следует из положения об Управлении президента РФ по вопросам национальной морской политики. Утверждающий положение указ президента России Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовой информации. "Управление при реализации своих функций взаимодействует с аппаратом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, аппаратом правительства Российской Федерации, аппаратами Конституционного суда Российской Федерации, Верховного суда Российской Федерации, с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Следственным комитетом Российской Федерации, Счетной палатой Российской Федерации, Центральным банком Российской Федерации, Военно-промышленной комиссией Российской Федерации, с федеральными органами исполнительной власти... органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также организациями", - говорится в документе.
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владимир путин, россия, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), центральный банк рф (цб рф), политика
Владимир Путин, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Политика
Управление по морской политике будет работать с региональными властями

Управление морской политики будет работать с региональными властями, СК и ЦБ

© РИА Новости / Василий Батанов | Перейти в медиабанкСторожевой корабль "Адмирал Григорович"
Сторожевой корабль Адмирал Григорович - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Василий Батанов
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Сторожевой корабль "Адмирал Григорович". Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Управление президента РФ по морской политике будет взаимодействовать с федеральными и региональными властями, Генпрокуратурой, СК и ЦБ, следует из положения об Управлении президента РФ по вопросам национальной морской политики.
Утверждающий положение указ президента России Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовой информации.
"Управление при реализации своих функций взаимодействует с аппаратом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, аппаратом правительства Российской Федерации, аппаратами Конституционного суда Российской Федерации, Верховного суда Российской Федерации, с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Следственным комитетом Российской Федерации, Счетной палатой Российской Федерации, Центральным банком Российской Федерации, Военно-промышленной комиссией Российской Федерации, с федеральными органами исполнительной власти... органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также организациями", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
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Владимир ПутинРоссияГенеральная прокуратура РФСледственный комитет России (СК РФ)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Политика
 
 
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