https://ria.ru/20240812/vsu-1965787571.html
В Ивано-Франковской области задержали подростков, поджигавших машины ВСУ
В Ивано-Франковской области задержали подростков, поджигавших машины ВСУ - РИА Новости, 12.08.2024
В Ивано-Франковской области задержали подростков, поджигавших машины ВСУ
Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Ивано-Франовской области двух местных подростков по подозрению в поджогах автомобилей военнослужащих. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T18:30
2024-08-12T18:30
2024-08-12T18:30
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Ивано-Франовской области двух местных подростков по подозрению в поджогах автомобилей военнослужащих. Как выяснили правоохранители, молодые люди поджигали военные джипы и пикапы, проходившие техобслуживание на западе Украины. Утверждается, что подозреваемые смогли совершить серию поджогов. "В течение июля злоумышленники подожгли три военных автомобиля в Калуше и Долине. Правоохранители задержали молодых людей при попытке поджечь еще два автомобиля за раз", - говорится в сообщении, опубликованном на странице управления спецслужбы в Ивано-Франковской области в социальной сети Facebook*.По информации спецслужбы, к совершению преступлений причастны двое жителей Калушского района упомянутой области 15-ти и 18-ти лет. В СБУ уточнили, что совершеннолетний подозреваемый задержан по статье уголовного кодекса Украины "Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований", ему грозит до 8 лет лишения свободы. Кроме того, решается вопрос привлечения к ответственности несовершеннолетнего фигуранта, сообщили в СБУ. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240810/naemnik-1965202345.html
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украина, ивано-франковская область, россия, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
Украина, Ивано-Франковская область, Россия, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
В Ивано-Франковской области задержали подростков, поджигавших машины ВСУ
СБУ задержала двух подростков по подозрению в поджогах автомобилей военных
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Ивано-Франовской области двух местных подростков по подозрению в поджогах автомобилей военнослужащих.
Как выяснили правоохранители, молодые люди поджигали военные джипы и пикапы, проходившие техобслуживание на западе Украины. Утверждается, что подозреваемые смогли совершить серию поджогов.
"В течение июля злоумышленники подожгли три военных автомобиля в Калуше и Долине. Правоохранители задержали молодых людей при попытке поджечь еще два автомобиля за раз", - говорится в сообщении, опубликованном на странице управления спецслужбы в Ивано-Франковской области в социальной сети Facebook*.
По информации спецслужбы, к совершению преступлений причастны двое жителей Калушского района упомянутой области 15-ти и 18-ти лет. В СБУ
уточнили, что совершеннолетний подозреваемый задержан по статье уголовного кодекса Украины "Препятствование законной деятельности ВСУ
и других военных формирований", ему грозит до 8 лет лишения свободы. Кроме того, решается вопрос привлечения к ответственности несовершеннолетнего фигуранта, сообщили в СБУ.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.