https://ria.ru/20240812/vsu-1965787571.html

В Ивано-Франковской области задержали подростков, поджигавших машины ВСУ

В Ивано-Франковской области задержали подростков, поджигавших машины ВСУ - РИА Новости, 12.08.2024

В Ивано-Франковской области задержали подростков, поджигавших машины ВСУ

Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Ивано-Франовской области двух местных подростков по подозрению в поджогах автомобилей военнослужащих. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T18:30

2024-08-12T18:30

2024-08-12T18:30

украина

ивано-франковская область

россия

служба безопасности украины

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150159/10/1501591073_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ebe6b8ea536fd2cad44e88335ebaa428.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Ивано-Франовской области двух местных подростков по подозрению в поджогах автомобилей военнослужащих. Как выяснили правоохранители, молодые люди поджигали военные джипы и пикапы, проходившие техобслуживание на западе Украины. Утверждается, что подозреваемые смогли совершить серию поджогов. "В течение июля злоумышленники подожгли три военных автомобиля в Калуше и Долине. Правоохранители задержали молодых людей при попытке поджечь еще два автомобиля за раз", - говорится в сообщении, опубликованном на странице управления спецслужбы в Ивано-Франковской области в социальной сети Facebook*.По информации спецслужбы, к совершению преступлений причастны двое жителей Калушского района упомянутой области 15-ти и 18-ти лет. В СБУ уточнили, что совершеннолетний подозреваемый задержан по статье уголовного кодекса Украины "Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований", ему грозит до 8 лет лишения свободы. Кроме того, решается вопрос привлечения к ответственности несовершеннолетнего фигуранта, сообщили в СБУ. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240810/naemnik-1965202345.html

https://ria.ru/20240808/ukraina-1964867912.html

украина

ивано-франковская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, ивано-франковская область, россия, служба безопасности украины, вооруженные силы украины