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Двое волонтеров пропали в зоне приграничья в Курской области - РИА Новости, 12.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:24 12.08.2024 (обновлено: 15:49 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/prigraniche-1965731907.html
Двое волонтеров пропали в зоне приграничья в Курской области
Двое волонтеров пропали в зоне приграничья в Курской области - РИА Новости, 12.08.2024
Двое волонтеров пропали в зоне приграничья в Курской области
Двое волонтеров пропали в приграничной зоне в Курской области, также вывезено порядка 2 тысяч человек за эти дни, сообщил врио губернатора региона Алексей... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T15:24
2024-08-12T15:49
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы украины
владимир путин
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Двое волонтеров пропали в приграничной зоне в Курской области, также вывезено порядка 2 тысяч человек за эти дни, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.В понедельник глава государства провел в режиме видеоконференции оперативное совещание с участием глав приграничных с Украиной регионов России."Двое волонтеров пропали. ДНД (добровольно-народная дружина – ред.) у нас пропадали в зоне действия диверсионно-разведывательных групп, вывезли они порядка 2 тысяч человек за эти дни. Работа продолжается", - сказал он.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.
https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html
https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html
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курская область, происшествия, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины, Владимир Путин
Двое волонтеров пропали в зоне приграничья в Курской области

Смирнов: двое волонтеров пропали в приграничной зоне в Курской области

© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Двое волонтеров пропали в приграничной зоне в Курской области, также вывезено порядка 2 тысяч человек за эти дни, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
В понедельник глава государства провел в режиме видеоконференции оперативное совещание с участием глав приграничных с Украиной регионов России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Рывок отчаяния перед капитуляцией: раскрыты планы атаки на Курскую область
8 августа, 08:00
"Двое волонтеров пропали. ДНД (добровольно-народная дружина – ред.) у нас пропадали в зоне действия диверсионно-разведывательных групп, вывезли они порядка 2 тысяч человек за эти дни. Работа продолжается", - сказал он.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьПроисшествияАлексей Смирнов (политик)Вооруженные силы УкраиныВладимир Путин
 
 
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