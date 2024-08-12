https://ria.ru/20240812/opasnost-1965799322.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 12.08.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Курской области спустя 10 минут, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T19:52
2024-08-12T19:52
2024-08-12T19:52
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
безопасность
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ВОРОНЕЖ, 12 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской области спустя 10 минут, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Ракетная опасность была объявлена в ночь на понедельник в 00:03 мск. Сигнал был отменён спустя 53 минуты в 01:00. После ракетная опасность была объявлена четыре раза. Седьмой раз ракетную опасность объявили в 19:34. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", — сообщил Смирнов в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Безопасность
В Курской области отменили ракетную опасность
Смирнов: в Курской области отменили ракетную опасность