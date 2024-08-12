https://ria.ru/20240812/kurskaya-1965737049.html

В Курской области нет четкой линии фронта, заявил врио губернатора Смирнов

В Курской области нет четкой линии фронта, заявил врио губернатора Смирнов - РИА Новости, 12.08.2024

В Курской области нет четкой линии фронта, заявил врио губернатора Смирнов

В Курской области нет чёткой линии фронта, это осложняет определение местоположения противника, доложил президенту России Владимиру Путину врио губернатора... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T15:33

2024-08-12T15:33

2024-08-12T15:36

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

владимир путин

алексей смирнов (политик)

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В Курской области нет чёткой линии фронта, это осложняет определение местоположения противника, доложил президенту России Владимиру Путину врио губернатора региона Алексей Смирнов. "Для нас проблема это, учитывая, что там нет чёткой линии фронта, это понимание, где находятся боевые части", - сообщил Смирнов. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.

https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, брянская область, владимир путин, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, безопасность