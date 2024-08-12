https://ria.ru/20240812/kurskaya-1965736211.html

Из приграничных районов Курской области эвакуировали 121 тысячу жителей

Из приграничных районов Курской области эвакуировали 121 тысячу жителей - РИА Новости, 12.08.2024

Из приграничных районов Курской области эвакуировали 121 тысячу жителей

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил Владимиру Путину на совещании о том, что из приграничья региона выехали 121 РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T15:31

2024-08-12T15:31

2024-08-12T15:31

специальная военная операция на украине

курская область

россия

брянская область

алексей смирнов (политик)

владимир путин

вооруженные силы украины

общество

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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил Владимиру Путину на совещании о том, что из приграничья региона выехали 121 тысяча жителей. "Выехало на сегодня и эвакуировано 121 тысяча (жителей Курской области - ред.) " , - сообщил Смирнов. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.

https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html

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Ольга Фомченкова

курская область, россия, брянская область, алексей смирнов (политик) , владимир путин, вооруженные силы украины, общество