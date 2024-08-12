https://ria.ru/20240812/kurskaya-1965736211.html
Из приграничных районов Курской области эвакуировали 121 тысячу жителей
Из приграничных районов Курской области эвакуировали 121 тысячу жителей - РИА Новости, 12.08.2024
Из приграничных районов Курской области эвакуировали 121 тысячу жителей
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил Владимиру Путину на совещании о том, что из приграничья региона выехали 121 РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T15:31
2024-08-12T15:31
2024-08-12T15:31
специальная военная операция на украине
курская область
россия
брянская область
алексей смирнов (политик)
владимир путин
вооруженные силы украины
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965666656_0:144:864:630_1920x0_80_0_0_f32564d6ef5c20d64343d6f068042424.jpg
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил Владимиру Путину на совещании о том, что из приграничья региона выехали 121 тысяча жителей. "Выехало на сегодня и эвакуировано 121 тысяча (жителей Курской области - ред.) " , - сообщил Смирнов. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.
https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html
курская область
россия
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965666656_0:63:864:711_1920x0_80_0_0_16382002176d53a1cbcd5ef626877fc6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, брянская область, алексей смирнов (политик) , владимир путин, вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Брянская область, Алексей Смирнов (политик) , Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Общество
Из приграничных районов Курской области эвакуировали 121 тысячу жителей
Врио главы Курской области Смирнов доложил Путину о эвакуации 121 тысячи жителей
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил Владимиру Путину на совещании о том, что из приграничья региона выехали 121 тысяча жителей.
"Выехало на сегодня и эвакуировано 121 тысяча (жителей Курской области - ред.) " , - сообщил Смирнов.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ
численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.