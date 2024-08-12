В Курской области начали эвакуировать жителей Беловского района
Смирнов сообщил о решении эвакуировать жителей Беловского района Курской области
© Фото : официальный Telegram-канал Главы Беловского района Курской областиВыезд жителей Беловского района
Выезд жителей Беловского района
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Региональный оперштаб Курской области решил эвакуировать жителей Беловского района, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.
"Поручил региональному Минтрансу подготовить дополнительный транспорт, автобусы уже дежурят в безопасных зонах. Сейчас главное — оперативно оповестить жителей населенных пунктов о возможности выехать из района. Все соответствующие поручения даны главе администрации района и главам сельских населенных пунктов", — написал он.
Смирнов рассказал, что помощь в эвакуации жителей обеспечивают дружинники курского центра "Патриот".
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"Места в ПВР подготовлены, вся необходимая помощь переселенцам будет оказана. Прошу жителей Беловского района следовать рекомендациям органов власти и силовых структур", — подчеркнул врио губернатора.
Он также призвал доверять только официальным источникам информации.
Глава Беловского района Николай Волобуев, в свою очередь, обратился в Telegram к жителям сел Малосолдатское, Белица, Песчаное, Долгий Колодезь, Щеголек, Долгие Буды, слободы Белой, деревень Корочка и Слободка, поселка Коммунар.
"Кто хочет покинуть территорию Беловского района, звоните лично в сообщения Telegram или во "ВКонтакте" главе Беловского района. Из указанных населенных пунктов будут предоставлены автомобили для вывоза людей в эвакуационные пункты", — написал он.
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