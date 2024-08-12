https://ria.ru/20240812/evakuatsiya-1965665508.html

В Курской области начали эвакуировать жителей Беловского района

В Курской области начали эвакуировать жителей Беловского района - РИА Новости, 12.08.2024

В Курской области начали эвакуировать жителей Беловского района

Региональный оперштаб Курской области решил эвакуировать жителей Беловского района, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T12:00

2024-08-12T12:00

2024-08-12T12:31

беловский район

курская область

специальная военная операция на украине

алексей смирнов (политик)

безопасность

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Региональный оперштаб Курской области решил эвакуировать жителей Беловского района, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов."Поручил региональному Минтрансу подготовить дополнительный транспорт, автобусы уже дежурят в безопасных зонах. Сейчас главное — оперативно оповестить жителей населенных пунктов о возможности выехать из района. Все соответствующие поручения даны главе администрации района и главам сельских населенных пунктов", — написал он.Смирнов рассказал, что помощь в эвакуации жителей обеспечивают дружинники курского центра "Патриот"."Места в ПВР подготовлены, вся необходимая помощь переселенцам будет оказана. Прошу жителей Беловского района следовать рекомендациям органов власти и силовых структур", — подчеркнул врио губернатора.Он также призвал доверять только официальным источникам информации.Глава Беловского района Николай Волобуев, в свою очередь, обратился в Telegram к жителям сел Малосолдатское, Белица, Песчаное, Долгий Колодезь, Щеголек, Долгие Буды, слободы Белой, деревень Корочка и Слободка, поселка Коммунар."Кто хочет покинуть территорию Беловского района, звоните лично в сообщения Telegram или во "ВКонтакте" главе Беловского района. Из указанных населенных пунктов будут предоставлены автомобили для вывоза людей в эвакуационные пункты", — написал он.Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли около 1350 человек убитыми и ранеными, 29 танков, 23 бронетранспортера, девять БМП и 11 боевых бронированных машин.Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию и ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. Следственный комитет возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах, следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

https://ria.ru/20240812/spetsoperatsiya-1965522930.html

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

беловский район

курская область

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беловский район, курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность