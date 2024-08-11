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При атаке украинских дронов на жилой дом в Шебекино пострадала женщина - РИА Новости, 11.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:05 11.08.2024 (обновлено: 12:18 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/shebekino-1965478156.html
При атаке украинских дронов на жилой дом в Шебекино пострадала женщина
При атаке украинских дронов на жилой дом в Шебекино пострадала женщина - РИА Новости, 11.08.2024
При атаке украинских дронов на жилой дом в Шебекино пострадала женщина
Жительница Шебекино пострадала при налете украинских дронов на многоквартирный дом, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T09:05
2024-08-11T12:18
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Жительница Шебекино пострадала при налете украинских дронов на многоквартирный дом, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В городе Шебекино три БПЛА атаковали многоквартирный дом. Пострадал мирный житель. Женщину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями кисти и ног бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу", — написал он.По словам губернатора, в доме загорелась часть кровли и одна квартира. Кроме того, беспилотник атаковал еще один дом, там начался пожар в одной из квартир. Сотрудники МЧС ликвидируют все очаги возгорания, добавил Гладков.В селе Новая Таволжанка дрон-камикадзе также атаковал многоквартирный дом. Там выбило стекла и повредило фасад, продолжил губернатор. От атаки еще одного беспилотника пострадал частный дом, осколками посекло "Газель".ВСУ ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. Чаще всех под ударами оказывается Белгородская область.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, шебекино, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При атаке украинских дронов на жилой дом в Шебекино пострадала женщина

Гладков: в Шебекино женщину ранило при атаке трех украинских дронов на жилой дом

Последствия атаки дронов в Шебекино. Кадр видео очевидца
Последствия атаки дронов в Шебекино. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
Последствия атаки дронов в Шебекино. Кадр видео очевидца
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Жительница Шебекино пострадала при налете украинских дронов на многоквартирный дом, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«
"В городе Шебекино три БПЛА атаковали многоквартирный дом. Пострадал мирный житель. Женщину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями кисти и ног бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу", — написал он.
По словам губернатора, в доме загорелась часть кровли и одна квартира. Кроме того, беспилотник атаковал еще один дом, там начался пожар в одной из квартир. Сотрудники МЧС ликвидируют все очаги возгорания, добавил Гладков.
В селе Новая Таволжанка дрон-камикадзе также атаковал многоквартирный дом. Там выбило стекла и повредило фасад, продолжил губернатор. От атаки еще одного беспилотника пострадал частный дом, осколками посекло "Газель".
ВСУ ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. Чаще всех под ударами оказывается Белгородская область.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияШебекиноВячеслав ГладковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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