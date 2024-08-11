https://ria.ru/20240811/shebekino-1965478156.html
При атаке украинских дронов на жилой дом в Шебекино пострадала женщина
При атаке украинских дронов на жилой дом в Шебекино пострадала женщина - РИА Новости, 11.08.2024
При атаке украинских дронов на жилой дом в Шебекино пострадала женщина
Жительница Шебекино пострадала при налете украинских дронов на многоквартирный дом, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T09:05
2024-08-11T09:05
2024-08-11T12:18
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Жительница Шебекино пострадала при налете украинских дронов на многоквартирный дом, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В городе Шебекино три БПЛА атаковали многоквартирный дом. Пострадал мирный житель. Женщину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями кисти и ног бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу", — написал он.По словам губернатора, в доме загорелась часть кровли и одна квартира. Кроме того, беспилотник атаковал еще один дом, там начался пожар в одной из квартир. Сотрудники МЧС ликвидируют все очаги возгорания, добавил Гладков.В селе Новая Таволжанка дрон-камикадзе также атаковал многоквартирный дом. Там выбило стекла и повредило фасад, продолжил губернатор. От атаки еще одного беспилотника пострадал частный дом, осколками посекло "Газель".ВСУ ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. Чаще всех под ударами оказывается Белгородская область.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шебекино, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При атаке украинских дронов на жилой дом в Шебекино пострадала женщина
Гладков: в Шебекино женщину ранило при атаке трех украинских дронов на жилой дом