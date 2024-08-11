https://ria.ru/20240811/shebekino-1965478156.html

При атаке украинских дронов на жилой дом в Шебекино пострадала женщина

При атаке украинских дронов на жилой дом в Шебекино пострадала женщина - РИА Новости, 11.08.2024

При атаке украинских дронов на жилой дом в Шебекино пострадала женщина

Жительница Шебекино пострадала при налете украинских дронов на многоквартирный дом, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T09:05

2024-08-11T09:05

2024-08-11T12:18

специальная военная операция на украине

происшествия

шебекино

вячеслав гладков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0b/1965483505_0:117:807:571_1920x0_80_0_0_49ad86bd537b00ef52fc7b5604c6053d.jpg

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Жительница Шебекино пострадала при налете украинских дронов на многоквартирный дом, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В городе Шебекино три БПЛА атаковали многоквартирный дом. Пострадал мирный житель. Женщину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями кисти и ног бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу", — написал он.По словам губернатора, в доме загорелась часть кровли и одна квартира. Кроме того, беспилотник атаковал еще один дом, там начался пожар в одной из квартир. Сотрудники МЧС ликвидируют все очаги возгорания, добавил Гладков.В селе Новая Таволжанка дрон-камикадзе также атаковал многоквартирный дом. Там выбило стекла и повредило фасад, продолжил губернатор. От атаки еще одного беспилотника пострадал частный дом, осколками посекло "Газель".ВСУ ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. Чаще всех под ударами оказывается Белгородская область.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

шебекино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, шебекино, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)