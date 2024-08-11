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ПВО за ночь сбила более 15 беспилотников на территории Воронежской области
ПВО за ночь сбила более 15 беспилотников на территории Воронежской области - РИА Новости, 11.08.2024
ПВО за ночь сбила более 15 беспилотников на территории Воронежской области
Более 15 беспилотников уничтожено за ночь силами ПВО на территории Воронежской области, опасность атаки БПЛА в регионе отменена, предварительно, пострадавших... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T07:58
2024-08-11T07:58
2024-08-11T08:07
воронежская область
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безопасность
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александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Более 15 беспилотников уничтожено за ночь силами ПВО на территории Воронежской области, опасность атаки БПЛА в регионе отменена, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.Опасность атаки БПЛА в Воронежской области была объявлена в 0.41 мск."Отбой опасности атаки БПЛА в регионе! За ночь силами ПВО на территории региона уничтожено более 15 беспилотников. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он.Губернатор также сообщил, что временно без электричества остаются около 100 жителей Воронежа, энергетики и комиссии по оценке ущерба приступят к работе, когда позволят оперативные службы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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воронежская область, безопасность, воронеж, александр гусев (губернатор)
Воронежская область, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронеж, Александр Гусев (губернатор)