Рейтинг@Mail.ru
ПВО за ночь сбила более 15 беспилотников на территории Воронежской области - РИА Новости, 11.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:58 11.08.2024 (обновлено: 08:07 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/pvo-1965469764.html
ПВО за ночь сбила более 15 беспилотников на территории Воронежской области
ПВО за ночь сбила более 15 беспилотников на территории Воронежской области - РИА Новости, 11.08.2024
ПВО за ночь сбила более 15 беспилотников на территории Воронежской области
Более 15 беспилотников уничтожено за ночь силами ПВО на территории Воронежской области, опасность атаки БПЛА в регионе отменена, предварительно, пострадавших... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T07:58
2024-08-11T08:07
воронежская область
специальная военная операция на украине
безопасность
воронеж
александр гусев (губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_a16cea4d9e1603e0ec76a0e6fa3c99b1.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Более 15 беспилотников уничтожено за ночь силами ПВО на территории Воронежской области, опасность атаки БПЛА в регионе отменена, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.Опасность атаки БПЛА в Воронежской области была объявлена в 0.41 мск."Отбой опасности атаки БПЛА в регионе! За ночь силами ПВО на территории региона уничтожено более 15 беспилотников. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он.Губернатор также сообщил, что временно без электричества остаются около 100 жителей Воронежа, энергетики и комиссии по оценке ущерба приступят к работе, когда позволят оперативные службы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронежская область
воронеж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_32a90aadf5a536d1cd0c5dd1546900ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
воронежская область, безопасность, воронеж, александр гусев (губернатор)
Воронежская область, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронеж, Александр Гусев (губернатор)

ПВО за ночь сбила более 15 беспилотников на территории Воронежской области

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Более 15 беспилотников уничтожено за ночь силами ПВО на территории Воронежской области, опасность атаки БПЛА в регионе отменена, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
Опасность атаки БПЛА в Воронежской области была объявлена в 0.41 мск.
"Отбой опасности атаки БПЛА в регионе! За ночь силами ПВО на территории региона уничтожено более 15 беспилотников. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он.
Губернатор также сообщил, что временно без электричества остаются около 100 жителей Воронежа, энергетики и комиссии по оценке ущерба приступят к работе, когда позволят оперативные службы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьБезопасностьВоронежАлександр Гусев (губернатор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала