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В Курской области отменили опасность атаки беспилотников
В Курской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 11.08.2024
В Курской области отменили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T07:51
2024-08-11T07:51
2024-08-11T07:51
происшествия
курская область
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. Опасность атаки беспилотников была объявлена в регионе в 3.38 мск. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал он.
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происшествия, курская область, алексей смирнов (политик)
Происшествия, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области отменили опасность атаки беспилотников
Врио губернатора Смирнов: в Курской области отменили опасность атаки БПЛА