https://ria.ru/20240811/opasnost-1965469305.html

В Курской области отменили опасность атаки беспилотников

В Курской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 11.08.2024

В Курской области отменили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки БПЛА отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T07:51

2024-08-11T07:51

2024-08-11T07:51

происшествия

курская область

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. Опасность атаки беспилотников была объявлена в регионе в 3.38 мск. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал он.

https://ria.ru/20240630/kurskaya_oblast-1956399790.html

курская область

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2024

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происшествия, курская область, алексей смирнов (политик)