https://ria.ru/20240811/gorlovka-1965500622.html

Украинские войска нанесли ракетный удар по Горловке

Украинские войска нанесли ракетный удар по Горловке - РИА Новости, 11.08.2024

Украинские войска нанесли ракетный удар по Горловке

Украинские войска выпустили в воскресенье восемь ракет из РСЗО по Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T13:05

2024-08-11T13:05

2024-08-11T13:18

специальная военная операция на украине

горловка

сцкк

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили в воскресенье восемь ракет из РСЗО по Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.25 - населённый пункт Щербиновка - населённый пункт Горловка (Никитовский район): восемь ракет из РСЗО", - говорится в сообщении.Тип РСЗО не уточняется.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240721/perekhvat-1960991761.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, сцкк, донецкая народная республика, происшествия