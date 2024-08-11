https://ria.ru/20240811/gorlovka-1965500622.html
Украинские войска нанесли ракетный удар по Горловке
Украинские войска нанесли ракетный удар по Горловке - РИА Новости, 11.08.2024
Украинские войска нанесли ракетный удар по Горловке
Украинские войска выпустили в воскресенье восемь ракет из РСЗО по Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T13:05
2024-08-11T13:05
2024-08-11T13:18
специальная военная операция на украине
горловка
сцкк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили в воскресенье восемь ракет из РСЗО по Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.25 - населённый пункт Щербиновка - населённый пункт Горловка (Никитовский район): восемь ракет из РСЗО", - говорится в сообщении.Тип РСЗО не уточняется.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка
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горловка, сцкк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска нанесли ракетный удар по Горловке
Представительство ДНР: ВСУ выпустили восемь ракет из РСЗО по Горловке