https://ria.ru/20240810/ukraina-1965360152.html

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.08.2024

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в пяти регионах на севере Украины, в том числе в Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T11:53

2024-08-10T11:53

2024-08-10T11:53

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пяти регионах на севере Украины, в том числе в Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса на 11.35 мск, тревога звучит в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240809/pomosch-1965296126.html

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киевская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, киевская область, харьковская область, вооруженные силы рф