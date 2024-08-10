https://ria.ru/20240810/ukraina-1965360152.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.08.2024
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в пяти регионах на севере Украины, в том числе в Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T11:53
2024-08-10T11:53
2024-08-10T11:53
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пяти регионах на севере Украины, в том числе в Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса на 11.35 мск, тревога звучит в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240809/pomosch-1965296126.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киевская область, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу