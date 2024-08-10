https://ria.ru/20240810/ranenye-1965415993.html

Две женщины ранены в Белгородской области при атаке ВСУ

Две женщины ранены в Белгородской области при атаке ВСУ - РИА Новости, 10.08.2024

Две женщины ранены в Белгородской области при атаке ВСУ

Две женщины ранены в Грайворонском городском округе Белгородской области при атаке украинских военных на автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T19:04

2024-08-10T19:04

2024-08-10T19:11

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

белгородский район

вячеслав гладков

происшествия

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Две женщины ранены в Грайворонском городском округе Белгородской области при атаке украинских военных на автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Сегодня много атак вражеских дронов. На дороге в Грайворонском городском округе перед нами произошла атака на автомобиль. Ранены две женщины: у одной черепно-мозговая травма и осколочное ранение плеча, у второй - осколочные ранения спины", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Кроме того, в селе Коновалово Волоконовского района и в поселке Политотдельский Белгородского района после атаки дронов повреждены два автомобиля.

https://ria.ru/20240810/damask-1965400594.html

белгородская область

белгородский район

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белгородская область, вооруженные силы украины, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия