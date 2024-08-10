https://ria.ru/20240810/ranenye-1965415993.html
Две женщины ранены в Белгородской области при атаке ВСУ
Две женщины ранены в Белгородской области при атаке ВСУ - РИА Новости, 10.08.2024
Две женщины ранены в Белгородской области при атаке ВСУ
Две женщины ранены в Грайворонском городском округе Белгородской области при атаке украинских военных на автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T19:04
2024-08-10T19:04
2024-08-10T19:11
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
белгородский район
вячеслав гладков
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944862948_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_17d79e6f7df34628ce4c32534049cd22.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Две женщины ранены в Грайворонском городском округе Белгородской области при атаке украинских военных на автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Сегодня много атак вражеских дронов. На дороге в Грайворонском городском округе перед нами произошла атака на автомобиль. Ранены две женщины: у одной черепно-мозговая травма и осколочное ранение плеча, у второй - осколочные ранения спины", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Кроме того, в селе Коновалово Волоконовского района и в поселке Политотдельский Белгородского района после атаки дронов повреждены два автомобиля.
https://ria.ru/20240810/damask-1965400594.html
белгородская область
белгородский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944862948_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_478013f0425e47c005f14a9212372cf4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вооруженные силы украины, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Происшествия
Две женщины ранены в Белгородской области при атаке ВСУ
Гладков: две женщины ранены в Грайворонском городском округе при атаке ВСУ