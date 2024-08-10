Рейтинг@Mail.ru
Две женщины ранены в Белгородской области при атаке ВСУ - РИА Новости, 10.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:04 10.08.2024 (обновлено: 19:11 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/ranenye-1965415993.html
Две женщины ранены в Белгородской области при атаке ВСУ
Две женщины ранены в Белгородской области при атаке ВСУ - РИА Новости, 10.08.2024
Две женщины ранены в Белгородской области при атаке ВСУ
Две женщины ранены в Грайворонском городском округе Белгородской области при атаке украинских военных на автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T19:04
2024-08-10T19:11
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
белгородский район
вячеслав гладков
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944862948_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_17d79e6f7df34628ce4c32534049cd22.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Две женщины ранены в Грайворонском городском округе Белгородской области при атаке украинских военных на автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Сегодня много атак вражеских дронов. На дороге в Грайворонском городском округе перед нами произошла атака на автомобиль. Ранены две женщины: у одной черепно-мозговая травма и осколочное ранение плеча, у второй - осколочные ранения спины", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Кроме того, в селе Коновалово Волоконовского района и в поселке Политотдельский Белгородского района после атаки дронов повреждены два автомобиля.
https://ria.ru/20240810/damask-1965400594.html
белгородская область
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944862948_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_478013f0425e47c005f14a9212372cf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, вооруженные силы украины, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Происшествия
Две женщины ранены в Белгородской области при атаке ВСУ

Гладков: две женщины ранены в Грайворонском городском округе при атаке ВСУ

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела Белгородского района со стороны ВСУ
Последствия обстрела Белгородского района со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела Белгородского района со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Две женщины ранены в Грайворонском городском округе Белгородской области при атаке украинских военных на автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"Сегодня много атак вражеских дронов. На дороге в Грайворонском городском округе перед нами произошла атака на автомобиль. Ранены две женщины: у одной черепно-мозговая травма и осколочное ранение плеча, у второй - осколочные ранения спины", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Кроме того, в селе Коновалово Волоконовского района и в поселке Политотдельский Белгородского района после атаки дронов повреждены два автомобиля.
Удар расчета оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М по командному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
Дамаск поддержал Россию в борьбе с атакой ВСУ в Курской области
Вчера, 16:46
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныБелгородский районВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала