ВВС Германии заявили, что сопроводили российский Ил-20М над Балтикой
ВВС Германии: истребители НАТО подняли в небо из-за российского самолета
© Фото : Team LuftwaffeИстребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии сопровождает российский самолет Ил-20М над Балтийским морем
© Фото : Team Luftwaffe
Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии сопровождает российский самолет Ил-20М над Балтийским морем
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Истребители Североатлантического альянса подняли в небо из-за "появления российского самолета Ил-20М над Балтийским морем", утверждают Военно-воздушные силы Германии в социальной сети X.
«
"Взлет по тревоге в регионе Балтийского моря. Для обеспечения безопасности воздушного пространства в зоне альянса НАТО друг за другом в небо поднялись истребители быстрого реагирования из Лаге (Мекленбург — Передняя Померания в ФРГ. — Прим. ред.), Швеции и VAPB (миссии по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. — Прим. ред.) и сопроводили российский самолет-разведчик морской авиации Ил-20М", — указано в публикации.
В ВВС также заявили, что российское воздушное судно якобы следовало вне плана полета и не поддерживало связь с авиадиспетчерскими службами.
По данным немецких СМИ, самолет будто находился в воздушном пространстве близ острова Рюгена.
В начале года ВВС Германии несколько раз утверждали, что немецким истребителям сил быстрого реагирования якобы приходилось подниматься в воздух в ответ на приближение российских самолетов.