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ВВС Германии заявили, что сопроводили российский Ил-20М над Балтикой - РИА Новости, 10.08.2024
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16:00 10.08.2024 (обновлено: 18:59 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/istrebiteli-1965394496.html
ВВС Германии заявили, что сопроводили российский Ил-20М над Балтикой
ВВС Германии заявили, что сопроводили российский Ил-20М над Балтикой - РИА Новости, 10.08.2024
ВВС Германии заявили, что сопроводили российский Ил-20М над Балтикой
Истребители Североатлантического альянса подняли в небо из-за "появления российского самолета Ил-20М над Балтийским морем", утверждают Военно-воздушные силы... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T16:00
2024-08-10T18:59
германия
балтийское море
нато
швеция
в мире
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Истребители Североатлантического альянса подняли в небо из-за "появления российского самолета Ил-20М над Балтийским морем", утверждают Военно-воздушные силы Германии в социальной сети X.&quot;Взлет по тревоге в регионе Балтийского моря. Для обеспечения безопасности воздушного пространства в зоне альянса НАТО друг за другом в небо поднялись истребители быстрого реагирования из Лаге (Мекленбург — Передняя Померания в ФРГ. — Прим. ред.), Швеции и VAPB (миссии по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. — Прим. ред.) и сопроводили российский самолет-разведчик морской авиации Ил-20М&quot;, — указано в публикации.В ВВС также заявили, что российское воздушное судно якобы следовало вне плана полета и не поддерживало связь с авиадиспетчерскими службами. По данным немецких СМИ, самолет будто находился в воздушном пространстве близ острова Рюгена.В начале года ВВС Германии несколько раз утверждали, что немецким истребителям сил быстрого реагирования якобы приходилось подниматься в воздух в ответ на приближение российских самолетов.
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германия, балтийское море, нато, швеция, в мире, россия
Германия, Балтийское море, НАТО, Швеция, В мире, Россия
ВВС Германии заявили, что сопроводили российский Ил-20М над Балтикой

ВВС Германии: истребители НАТО подняли в небо из-за российского самолета

© Фото : Team LuftwaffeИстребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии сопровождает российский самолет Ил-20М над Балтийским морем
Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии сопровождает российский самолет Ил-20М над Балтийским морем - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© Фото : Team Luftwaffe
Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии сопровождает российский самолет Ил-20М над Балтийским морем
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Истребители Североатлантического альянса подняли в небо из-за "появления российского самолета Ил-20М над Балтийским морем", утверждают Военно-воздушные силы Германии в социальной сети X.
«

"Взлет по тревоге в регионе Балтийского моря. Для обеспечения безопасности воздушного пространства в зоне альянса НАТО друг за другом в небо поднялись истребители быстрого реагирования из Лаге (Мекленбург — Передняя Померания в ФРГ. — Прим. ред.), Швеции и VAPB (миссии по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. — Прим. ред.) и сопроводили российский самолет-разведчик морской авиации Ил-20М", — указано в публикации.

В ВВС также заявили, что российское воздушное судно якобы следовало вне плана полета и не поддерживало связь с авиадиспетчерскими службами.
По данным немецких СМИ, самолет будто находился в воздушном пространстве близ острова Рюгена.
В начале года ВВС Германии несколько раз утверждали, что немецким истребителям сил быстрого реагирования якобы приходилось подниматься в воздух в ответ на приближение российских самолетов.
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