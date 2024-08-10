https://ria.ru/20240810/efimov-1965312803.html

Ефимов: в ТиНАО за 12 лет ввели свыше 32 миллионов "квадратов" недвижимости

Ефимов: в ТиНАО за 12 лет ввели свыше 32 миллионов "квадратов" недвижимости - РИА Новости, 10.08.2024

Ефимов: в ТиНАО за 12 лет ввели свыше 32 миллионов "квадратов" недвижимости

На территории ТиНАО с момента присоединения к Москве в 2012 году ввели в эксплуатацию порядка 32,6 миллиона квадратных метров недвижимости, рассказал заммэра... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T13:05

2024-08-10T13:05

2024-08-10T13:05

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0f/1953100287_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8c2c1e9fc21f13f8b6444dc939854414.jpg

МОСКВА, 10 августа - РИА Новости. На территории ТиНАО с момента присоединения к Москве в 2012 году ввели в эксплуатацию порядка 32,6 миллиона квадратных метров недвижимости, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Более 25 миллионов квадратных метров из общего объема составляет жилая недвижимость, остальное – это объекты, предназначенные для создания социальной инфраструктуры и рабочих мест. В частности, с 2012 года в ТиНАО введено около 200 объектов социальной сферы, построено 390 километров автодорог, действует 10 станций метрополитена", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.Как обратил внимание глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, численность населения в ТиНАО выросла более чем в два раза благодаря вводу недвижимости, а количество рабочих мест – в три раза.

https://ria.ru/20240809/efimov-1965191700.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы