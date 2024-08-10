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Ефимов: в ТиНАО за 12 лет ввели свыше 32 миллионов "квадратов" недвижимости - РИА Новости, 10.08.2024
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13:05 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/efimov-1965312803.html
Ефимов: в ТиНАО за 12 лет ввели свыше 32 миллионов "квадратов" недвижимости
Ефимов: в ТиНАО за 12 лет ввели свыше 32 миллионов "квадратов" недвижимости - РИА Новости, 10.08.2024
Ефимов: в ТиНАО за 12 лет ввели свыше 32 миллионов "квадратов" недвижимости
На территории ТиНАО с момента присоединения к Москве в 2012 году ввели в эксплуатацию порядка 32,6 миллиона квадратных метров недвижимости, рассказал заммэра... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T13:05
2024-08-10T13:05
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 10 августа - РИА Новости. На территории ТиНАО с момента присоединения к Москве в 2012 году ввели в эксплуатацию порядка 32,6 миллиона квадратных метров недвижимости, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Более 25 миллионов квадратных метров из общего объема составляет жилая недвижимость, остальное – это объекты, предназначенные для создания социальной инфраструктуры и рабочих мест. В частности, с 2012 года в ТиНАО введено около 200 объектов социальной сферы, построено 390 километров автодорог, действует 10 станций метрополитена", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.Как обратил внимание глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, численность населения в ТиНАО выросла более чем в два раза благодаря вводу недвижимости, а количество рабочих мест – в три раза.
https://ria.ru/20240809/efimov-1965191700.html
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: в ТиНАО за 12 лет ввели свыше 32 миллионов "квадратов" недвижимости

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 августа - РИА Новости. На территории ТиНАО с момента присоединения к Москве в 2012 году ввели в эксплуатацию порядка 32,6 миллиона квадратных метров недвижимости, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"Более 25 миллионов квадратных метров из общего объема составляет жилая недвижимость, остальное – это объекты, предназначенные для создания социальной инфраструктуры и рабочих мест. В частности, с 2012 года в ТиНАО введено около 200 объектов социальной сферы, построено 390 километров автодорог, действует 10 станций метрополитена", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
Как обратил внимание глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, численность населения в ТиНАО выросла более чем в два раза благодаря вводу недвижимости, а количество рабочих мест – в три раза.
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