https://ria.ru/20240810/alzhir-1965413588.html

Алжир запросил заседание СБ ООН из-за удара ЦАХАЛ по школе в Газе

Алжир запросил заседание СБ ООН из-за удара ЦАХАЛ по школе в Газе - РИА Новости, 10.08.2024

Алжир запросил заседание СБ ООН из-за удара ЦАХАЛ по школе в Газе

Алжир запросил заседание СБ ООН в связи с израильским ударом по школе в Газе, в результате которого, по предварительным данным, погибли 100 человек, сообщил РИА РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T18:46

2024-08-10T18:46

2024-08-10T20:26

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алжир (провинция)

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

совет безопасности оон

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ООН, 10 авг - РИА Новости. Алжир запросил заседание СБ ООН в связи с израильским ударом по школе в Газе, в результате которого, по предварительным данным, погибли 100 человек, сообщил РИА Новости источник в Совбезе. "Алжир запросил заседание", - сказал источник, не уточнив даты и времени его проведения. Ранее палестинские экстренные службы сообщили, что израильский самолет выпустил три ракеты по школе "Аль-Табаин" в Газе, где беженцы собрались на утреннюю молитву. По предварительным данным, погибли 100 человек. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по школе в секторе Газа, утверждая, что в ней располагались бойцы ХАМАС.

алжир (провинция)

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2024

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры из здания школы в Газе, по которой нанес удар Израиль Кадры из здания школы в Газе, по которой нанес удар Израиль 2024-08-10T18:46 true PT0M37S

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Наталья Макарова

в мире, алжир (провинция), оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, совет безопасности оон, видео