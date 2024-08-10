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Алжир запросил заседание СБ ООН из-за удара ЦАХАЛ по школе в Газе - РИА Новости, 10.08.2024
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18:46 10.08.2024 (обновлено: 20:26 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/alzhir-1965413588.html
Алжир запросил заседание СБ ООН из-за удара ЦАХАЛ по школе в Газе
Алжир запросил заседание СБ ООН из-за удара ЦАХАЛ по школе в Газе - РИА Новости, 10.08.2024
Алжир запросил заседание СБ ООН из-за удара ЦАХАЛ по школе в Газе
Алжир запросил заседание СБ ООН в связи с израильским ударом по школе в Газе, в результате которого, по предварительным данным, погибли 100 человек, сообщил РИА РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T18:46
2024-08-10T20:26
в мире
алжир (провинция)
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
совет безопасности оон
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ООН, 10 авг - РИА Новости. Алжир запросил заседание СБ ООН в связи с израильским ударом по школе в Газе, в результате которого, по предварительным данным, погибли 100 человек, сообщил РИА Новости источник в Совбезе. "Алжир запросил заседание", - сказал источник, не уточнив даты и времени его проведения. Ранее палестинские экстренные службы сообщили, что израильский самолет выпустил три ракеты по школе "Аль-Табаин" в Газе, где беженцы собрались на утреннюю молитву. По предварительным данным, погибли 100 человек. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по школе в секторе Газа, утверждая, что в ней располагались бойцы ХАМАС.
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РИА Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
353
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Кадры из здания школы в Газе, по которой нанес удар Израиль
Кадры из здания школы в Газе, по которой нанес удар Израиль
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
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в мире, алжир (провинция), оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, совет безопасности оон, видео
В мире, Алжир (провинция), ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Совет Безопасности ООН
Алжир запросил заседание СБ ООН из-за удара ЦАХАЛ по школе в Газе
ООН, 10 авг - РИА Новости. Алжир запросил заседание СБ ООН в связи с израильским ударом по школе в Газе, в результате которого, по предварительным данным, погибли 100 человек, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.
2024-08-10T18:46
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Алжир запросил заседание СБ ООН из-за удара ЦАХАЛ по школе в Газе

Алжир запросил заседание СБ ООН в связи с израильским ударом по школе в Газе

© AP PhotoНа месте израильского удара по школе в Газе
На месте израильского удара по школе в Газе - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© AP Photo
На месте израильского удара по школе в Газе
Читать ria.ru в
ООН, 10 авг - РИА Новости. Алжир запросил заседание СБ ООН в связи с израильским ударом по школе в Газе, в результате которого, по предварительным данным, погибли 100 человек, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.
«
"Алжир запросил заседание", - сказал источник, не уточнив даты и времени его проведения.
Ранее палестинские экстренные службы сообщили, что израильский самолет выпустил три ракеты по школе "Аль-Табаин" в Газе, где беженцы собрались на утреннюю молитву. По предварительным данным, погибли 100 человек. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по школе в секторе Газа, утверждая, что в ней располагались бойцы ХАМАС.
 
В миреАлжир (провинция)ООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСовет Безопасности ООН
 
 
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