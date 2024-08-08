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В Курской области есть жилье для переселения людей, заявил врио губернатора - РИА Новости, 08.08.2024
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17:05 08.08.2024 (обновлено: 17:27 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/smirnov-1964990907.html
В Курской области есть жилье для переселения людей, заявил врио губернатора
В Курской области есть жилье для переселения людей, заявил врио губернатора - РИА Новости, 08.08.2024
В Курской области есть жилье для переселения людей, заявил врио губернатора
В Курской области достаточно жилья на первичном и вторичном рынках для переселения граждан с приграничных территорий, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T17:05
2024-08-08T17:27
общество
жилье
курская область
специальная военная операция на украине
россия
алексей смирнов (политик)
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. В Курской области достаточно жилья на первичном и вторичном рынках для переселения граждан с приграничных территорий, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.Об этом он доложил президенту России Владимиру Путину на встрече в режиме видеоконференции.По словам Смирнова, первые средства на переселение жителей потенциально опасных территорий уже поступили в Курскую область."У нас списки все сформированы, утверждены, мы продолжаем эту работу. Я собирал строителей Курской области - у нас имеется достаточное количество жилья и на первичном рынке, и на вторичном - это и квартиры, и дома, которые смогут приобретать. Средства выделяются по стоимости метра квадратного", - сказал Смирнов.
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общество, жилье, курская область, россия, алексей смирнов (политик) , владимир путин, вооруженные силы украины
Общество, Жилье, Курская область, Специальная военная операция на Украине, Россия, Алексей Смирнов (политик) , Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
В Курской области есть жилье для переселения людей, заявил врио губернатора

Смирнов: в Курской области хватит жилья для переселения людей с приграничья

© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. В Курской области достаточно жилья на первичном и вторичном рынках для переселения граждан с приграничных территорий, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
Об этом он доложил президенту России Владимиру Путину на встрече в режиме видеоконференции.
По словам Смирнова, первые средства на переселение жителей потенциально опасных территорий уже поступили в Курскую область.
"У нас списки все сформированы, утверждены, мы продолжаем эту работу. Я собирал строителей Курской области - у нас имеется достаточное количество жилья и на первичном рынке, и на вторичном - это и квартиры, и дома, которые смогут приобретать. Средства выделяются по стоимости метра квадратного", - сказал Смирнов.
Путин: покинувшим свои дома жителям Курской области выплатят по десять тысяч рублей - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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Вчера, 17:02
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоЖильеКурская областьРоссияАлексей Смирнов (политик)Владимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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