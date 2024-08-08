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"Победа" попросила премьера Молдавии отчитаться об энергобезопасности - РИА Новости, 08.08.2024
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14:50 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/oppozitsija-1964937167.html
"Победа" попросила премьера Молдавии отчитаться об энергобезопасности
"Победа" попросила премьера Молдавии отчитаться об энергобезопасности - РИА Новости, 08.08.2024
"Победа" попросила премьера Молдавии отчитаться об энергобезопасности
Депутаты молдавского оппозиционного политического блока "Победа" просят премьера Молдавии Дорина Речана предоставить отчет об антикризисных мерах, которые были... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T14:50
2024-08-08T14:50
в мире
молдавия
кишинев
румыния
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КИШИНЕВ, 8 авг - РИА Новости. Депутаты молдавского оппозиционного политического блока "Победа" просят премьера Молдавии Дорина Речана предоставить отчет об антикризисных мерах, которые были приняты в секторе энергетики, сообщила пресс-служба политсилы. "Депутаты политического блока "Победа" направили официальный запрос премьер-министру Молдавии Дорину Речану с требованием объяснить, почему усугубляется ситуация с энергетической безопасностью Молдавии. Шаги, предпринимаемые властями, все больше походят на неприкрытый саботаж. Рассчитываем на подробный ответ об антикризисных мерах в энергетической отрасли руководства страны", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале политсилы. Представители блока полагают, что власти не желают рассматривать действительно выгодные варианты приобретения дешевой электроэнергии. По мнению оппозиции, объединение с энергосистемой Румынии, которое задумало правительство, лишит Молдавию энергетического суверенитета. "Правительство должно дать ответ, что будет с социально уязвимыми группами населения в случае очередного роста тарифов? Тарифы на коммуналку высоки и сегодня. И их увеличение — настоящее преступление против своего народа. Блок "Победа" предлагает решение: оно в налаживании отношений с Приднестровьем и закупка дешевой электроэнергии", - подчеркивается в заявлении. В декабре 2022 года Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС, которая находится на территории непризнанной ПМР. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами. ГРЭС покрывает 86% нужного Кишиневу объема газа, недостаток покрывается за счет Румынии.
https://ria.ru/20240808/moldaviya-1964656916.html
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в мире, молдавия, кишинев, румыния, дорин речан
В мире, Молдавия, Кишинев, Румыния, Дорин Речан
"Победа" попросила премьера Молдавии отчитаться об энергобезопасности

"Победа" попросила у премьера Молдавии отчет об антикризисных мерах в энергетике

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкУчастники съезда оппозиционного молдавского блока "Победа"
Участники съезда оппозиционного молдавского блока Победа - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Участники съезда оппозиционного молдавского блока "Победа". Архивное фото
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КИШИНЕВ, 8 авг - РИА Новости. Депутаты молдавского оппозиционного политического блока "Победа" просят премьера Молдавии Дорина Речана предоставить отчет об антикризисных мерах, которые были приняты в секторе энергетики, сообщила пресс-служба политсилы.
"Депутаты политического блока "Победа" направили официальный запрос премьер-министру Молдавии Дорину Речану с требованием объяснить, почему усугубляется ситуация с энергетической безопасностью Молдавии. Шаги, предпринимаемые властями, все больше походят на неприкрытый саботаж. Рассчитываем на подробный ответ об антикризисных мерах в энергетической отрасли руководства страны", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале политсилы.
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Представители блока полагают, что власти не желают рассматривать действительно выгодные варианты приобретения дешевой электроэнергии. По мнению оппозиции, объединение с энергосистемой Румынии, которое задумало правительство, лишит Молдавию энергетического суверенитета.
"Правительство должно дать ответ, что будет с социально уязвимыми группами населения в случае очередного роста тарифов? Тарифы на коммуналку высоки и сегодня. И их увеличение — настоящее преступление против своего народа. Блок "Победа" предлагает решение: оно в налаживании отношений с Приднестровьем и закупка дешевой электроэнергии", - подчеркивается в заявлении.
В декабре 2022 года Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС, которая находится на территории непризнанной ПМР. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами. ГРЭС покрывает 86% нужного Кишиневу объема газа, недостаток покрывается за счет Румынии.
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