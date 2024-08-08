https://ria.ru/20240808/opasnost-1964840169.html
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 08.08.2024
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале объявил отбой опасности атаки беспилотных летательных аппаратов в регионе. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T09:58
2024-08-08T09:58
2024-08-08T09:58
в мире
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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ВОРОНЕЖ, 8 авг - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале объявил отбой опасности атаки беспилотных летательных аппаратов в регионе. Об угрозе атаки БПЛА Гусев информировал в 3.16 мск. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - сообщил Гусев.
https://ria.ru/20240808/opasnost-1964834793.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)
В мире, Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
Губернатор Воронежской области Гусев объявил отбой опасности атаки беспилотников