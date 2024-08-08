https://ria.ru/20240808/opasnost-1964840169.html

В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников

В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 08.08.2024

В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале объявил отбой опасности атаки беспилотных летательных аппаратов в регионе. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T09:58

2024-08-08T09:58

2024-08-08T09:58

в мире

происшествия

воронежская область

александр гусев (губернатор)

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ВОРОНЕЖ, 8 авг - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале объявил отбой опасности атаки беспилотных летательных аппаратов в регионе. Об угрозе атаки БПЛА Гусев информировал в 3.16 мск. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - сообщил Гусев.

https://ria.ru/20240808/opasnost-1964834793.html

воронежская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)