https://ria.ru/20240808/bangladesh-1964856269.html

Россия будет работать с любым руководством Бангладеш, заявил посол

Россия будет работать с любым руководством Бангладеш, заявил посол - РИА Новости, 08.08.2024

Россия будет работать с любым руководством Бангладеш, заявил посол

Смена политических сил в Бангладеш является внутренним делом страны, Москва будет работать с любым руководством страны, заявил посол России в Дакке Александр... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T10:57

2024-08-08T10:57

2024-08-08T11:19

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москва

россия

александр мантыцкий

беспорядки в бангладеш

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Смена политических сил в Бангладеш является внутренним делом страны, Москва будет работать с любым руководством страны, заявил посол России в Дакке Александр Мантыцкий в эфире телеканала "Россия 24". "Мы исходим из того, что смена политических сил в Бангладеш является внутренним делом страны... Мы будем работать с любым лидером, с любым правительством", - сказал он."Посольство работает в ограниченном режиме с учётом обстановки, с сегодняшнего дня восстановили работу консульского отдела, в том числе для оказания помощи российским гражданам, находящимся в Бангладеш", - сказал он."Мы находимся в постоянном контакте с нашими гражданами, которые обратились за помощью. В основном это наши соотечественники, проживающие в Дакке. На строительной площадке АЭС "Руппур" работают более 5500 специалистов из России и стран СНГ. По поводу безопасности мы плотно взаимодействуем с руководством стройки, в контакте по этому вопросу с руководством армии Бангладеш", - добавил посол.Ранее 5 августа сообщалось, что посольство России в Дакке будет работать в ограниченном режиме, а консульский отдел будет закрыт до 7 августа.Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра 5 августа на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице Дакке и отправились в более безопасное место. Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую в начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.После отставки Хасины был распущен парламент, после чего, как ожидается, в стране должны пройти парламентские выборы, также сообщалось о создании временного правительства, которое будет приведено к присяге 8 августа во главе с Нобелевеским лауреатом Мухаммадом Юнусом.Посольство РФ в Дакке 7 августа сообщило о стабилизации обстановки в стране, тогда же командующий сухопутными войсками Бангладеш генерал Вакер-Уз-Заман, руководящий усилиями военных страны по наведению порядка и поддержке процесса создания временного правительства, заявил на брифинге для СМИ в Дакке, что ситуация в Бангладеш нормализуется в течение нескольких дней.

https://ria.ru/20240808/bangladesh-1964836041.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, бангладеш, москва, россия, александр мантыцкий, беспорядки в бангладеш