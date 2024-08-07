https://ria.ru/20240807/puteshestviya-1963761094.html

Зимой — на пляж. Сколько стоят туры по акции раннего бронирования

Отдых зимой на море в ОАЭ, Таиланде, Египте, Мальдивах

Зимой — на пляж. Сколько стоят туры по акции раннего бронирования

Сейчас идеальное время для покупки путевок на зиму. Продажи уже открыты, путешественники могут не только выбрать отели и прямые рейсы, но и сэкономить до сорока РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T18:00

2024-08-07T18:00

2024-08-07T18:04

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости, Мария Селиванова. Сейчас идеальное время для покупки путевок на зиму. Продажи уже открыты, путешественники могут не только выбрать отели и прямые рейсы, но и сэкономить до сорока процентов стоимости поездки. Куда полететь, чтобы купаться в теплом море, и сколько придется заплатить за такой тур — в материале РИА Новости.Старт продажОператоры и авиакомпании уже формируют маршруты и утверждают расписание на зимний сезон. С первого октября "Аэрофлот" отправит прямые рейсы на Гоа, а со второго — на Сейшелы. Отели на Мальдивах, Сейшелах, Маврикии обновили цены на холодное время года и предлагают скидки, сообщает РСТ.Спрос на акции раннего бронирования в этом году вырос на 15-20 процентов, отмечает руководитель департамента PR и маркетинговых коммуникаций LOTİ Александра Дмитриева. Сейчас можно выбрать гостиницы, номера, удобные рейсы и найти относительно недорогие билеты.Примерно 90 процентов заявок на зимние путешествия — на пляжный отдых. Оставшиеся примерно поровну делят между собой экскурсионные поездки в Египет, Индию, Турцию и сити-туры, где традиционно лидируют Стамбул, Дубай и столицы ближнего зарубежья — Ереван, Тбилиси и Баку, рассказали в пресс-службе Space Travel.Лидер спроса"В последние несколько лет наиболее популярным зимним направлением остаются ОАЭ — туда больше всего прямых рейсов, причем из более чем десяти регионов", — рассказали в Space Travel.Перелет сравнительно короткий — до пяти часов, виза не нужна, отдых круглогодичный, гостиницы предлагают скидки. Комфортно и тепло, во многих отелях — подогреваемые бассейны.Эмираты — лидеры спроса также у Coral Travel и Pac Group.Стоимость по акции раннего бронирования зависит от категории гостиницы. Сейчас дисконт достигает 40 процентов, указывают эксперты.Недельный тур в "четверку" без питания в Дубае с вылетом в начале декабря — от 112 тысяч рублей на двоих, подсчитали в Pac Group. В хорошем отеле той же звездности в эмирате Фуджейра — от 147 тысяч рублей, добавляют в Space Travel. Путевка в "пятерку" с перелетом Emirates — от 350 тысяч рублей на двоих, отметили в LOTİ.Привлекательная АзияТаиланд — на втором месте по популярности зимнего отдыха. А у Fun&Sun спрос на отдых в этой стране оказался выше, чем на ближневосточные курорты. "Просто рейсов туда стало больше", — объясняют эксперты.По акции раннего бронирования можно сэкономить от 15 до 20 процентов стоимости, говорят участники рынка. Но важнее возможность выбрать нужный отель и тип номера — идеальные по соотношению цены и качества раскупают в первую очередь.Путевка на девять дней на двоих на начало декабря с перелетом эконом-классом и проживанием в "четверке" с завтраками — от 253 тысяч рублей, уточнили в Coral Travel. Если лететь "бизнесом" и жить неделю в отличной "пятерке" с завтраками — до 500 тысяч рублей на двоих, отметили в LOTİ.Страна пирамид и райские островаЕгипет и Мальдивы стабильно в числе самых популярных зимних пляжных направлений. В стране пирамид в декабре может быть около 25 градусов тепла, поэтому лучше выбирать гостиницы с подогреваемым бассейном, советуют в Space Travel. Кроме того, холодный сезон — отличное время для экскурсионных поездок в Каир, к пирамидам, или в музеи Луксора.Для путешествия на Мальдивы не нужны визы, есть перелеты как прямые, так и с удобными стыковками на Ближнем Востоке. Отдохнуть относительно недорого можно на локальных островах, где живут местные.Каникулы в начале декабря в резортах — от 300 тысяч рублей при перелете эконом-классом и размещении в "четверке". И от 800 тысяч, если лететь "бизнесом" и жить в "пятерке".Другая экзотикаЕсть спрос на отдых в Шри-Ланке (визы туда для россиян по-прежнему бесплатны), а также — на Сейшелах, Бали, Маврикии и в Танзании.Возможность скорого восстановления прямого авиасообщения с Сейшелами увеличила интерес россиян к островам, отмечают в Space Travel. "Направление стало круглогодичным. Туристы и сейчас летают туда, в основном со стыковками в Стамбуле, Дубае и Аддис-Абебе", — рассказали в компании.Востребованы путешествия на Бали. Туда добираются с пересадкой в Катаре, Китае или ОАЭ. Средняя продолжительность поездки — от девяти до пятнадцати дней, цена на тур начинается от 240 тысяч рублей на двоих, уточнили в ITM group.Эксперты ожидают, что в этом году россияне охотнее поедут на Маврикий. В начале декабря недельные каникулы там стоят от 260 тысяч рублей на двоих, сообщили в Fun&Sun. Сопоставим по цене (от 210 тысяч рублей на двоих) зимний пляжный отдых в Танзании, куда, правда, тоже придется летать с пересадкой.

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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