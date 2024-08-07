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В Шебекинском городском округе произошло отключение света - РИА Новости, 07.08.2024
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07:31 07.08.2024
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В Шебекинском городском округе произошло отключение света
В Шебекинском городском округе произошло отключение света - РИА Новости, 07.08.2024
В Шебекинском городском округе произошло отключение света
В Шебекинском городском округе произошло аварийное отключение электроэнергии, аварийные бригады приступят к устранению последствий после согласования с... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T07:31
2024-08-07T07:31
происшествия
россия
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. В Шебекинском городском округе произошло аварийное отключение электроэнергии, аварийные бригады приступят к устранению последствий после согласования с Министерством обороны РФ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В Шебекинском городском округе произошло аварийное отключение электроэнергии. Временно без света - часть города Шебекино, а также села Маломихайловка, Вознесеновка, Нежеголь, Щигоревка, Купино, Яблочково, Ржевка, Чураево и Крапивное. Аварийные бригады приступят к устранению последствий после согласования с Министерством обороны РФ", - написал он.
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россия
белгородская область
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происшествия, россия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков
Происшествия, Россия, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков
В Шебекинском городском округе произошло отключение света

Гладков сообщил об аварийном отключении света в Шебекинском городском округе

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкРабочий монтирует высоковольтную линию электропередач
Рабочий монтирует высоковольтную линию электропередач - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Рабочий монтирует высоковольтную линию электропередач. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. В Шебекинском городском округе произошло аварийное отключение электроэнергии, аварийные бригады приступят к устранению последствий после согласования с Министерством обороны РФ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В Шебекинском городском округе произошло аварийное отключение электроэнергии. Временно без света - часть города Шебекино, а также села Маломихайловка, Вознесеновка, Нежеголь, Щигоревка, Купино, Яблочково, Ржевка, Чураево и Крапивное. Аварийные бригады приступят к устранению последствий после согласования с Министерством обороны РФ", - написал он.
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ПроисшествияРоссияБелгородская областьШебекиноВячеслав Гладков
 
 
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