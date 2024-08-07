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Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 07.08.2024
Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 40 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T00:10
2024-08-07T00:10
2024-08-07T00:10
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 40 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Во вторник ведомство сообщало, что ВСУ обстреляли территорию республики 33 раза за сутки. "Шестнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Девять обстрелов на Донецком направлении. Семь обстрелов на Горловском направлении", - говорится в сообщении СЦКК. По данным представительства, всего было выпущено 40 боеприпасов. В результате пострадали три мирных жителя.
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донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия
Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: ВСУ за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 40 боеприпасов