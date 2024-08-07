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Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 07.08.2024

Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 40 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T00:10

2024-08-07T00:10

2024-08-07T00:10

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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сцкк

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 40 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Во вторник ведомство сообщало, что ВСУ обстреляли территорию республики 33 раза за сутки. "Шестнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Девять обстрелов на Донецком направлении. Семь обстрелов на Горловском направлении", - говорится в сообщении СЦКК. По данным представительства, всего было выпущено 40 боеприпасов. В результате пострадали три мирных жителя.

https://ria.ru/20240806/spetsoperatsiya-1964528228.html

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донецкая народная республика

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донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия, россия