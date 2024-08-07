https://ria.ru/20240807/moskalkova-1964697651.html
Москалькова предложила изменить закон для помощи пострадавшим от атак ВСУ
Москалькова предложила изменить закон для помощи пострадавшим от атак ВСУ - РИА Новости, 07.08.2024
Москалькова предложила изменить закон для помощи пострадавшим от атак ВСУ
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что внесет министру строительства и министру здравоохранения предложения по изменению... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T16:49
2024-08-07T16:49
2024-08-07T17:17
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общество
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белгородская область
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БЕЛГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что внесет министру строительства и министру здравоохранения предложения по изменению законодательства для решения проблем утраты людьми имущества в ходе атак ВСУ. "Ситуация непростая, вопросов у людей много. Но поражает их мужество (жителей Белгородской области - ред.), стойкость, понимание, что они на передовой… Сегодня, когда утрачено имущество и сгорели дома людей, приходится разрешать эти проблемы, мы видим, что нужно вносить изменения в конкретные законодательные нормативные правовые акты. Я обязательно министру строительства и министру здравоохранения свои предложения внесу в этом плане", - сказала Москалькова журналистам.
https://ria.ru/20240807/moskalkova-1964697057.html
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общество, россия, белгородская область, татьяна москалькова, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Белгородская область, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы Украины
Москалькова предложила изменить закон для помощи пострадавшим от атак ВСУ
Москалькова: изменения закона решат проблемы с имуществом людей после атак ВСУ