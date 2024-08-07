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Москалькова предложила изменить закон для помощи пострадавшим от атак ВСУ - РИА Новости, 07.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:49 07.08.2024 (обновлено: 17:17 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/moskalkova-1964697651.html
Москалькова предложила изменить закон для помощи пострадавшим от атак ВСУ
Москалькова предложила изменить закон для помощи пострадавшим от атак ВСУ - РИА Новости, 07.08.2024
Москалькова предложила изменить закон для помощи пострадавшим от атак ВСУ
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что внесет министру строительства и министру здравоохранения предложения по изменению... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T16:49
2024-08-07T17:17
специальная военная операция на украине
общество
россия
белгородская область
татьяна москалькова
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что внесет министру строительства и министру здравоохранения предложения по изменению законодательства для решения проблем утраты людьми имущества в ходе атак ВСУ. "Ситуация непростая, вопросов у людей много. Но поражает их мужество (жителей Белгородской области - ред.), стойкость, понимание, что они на передовой… Сегодня, когда утрачено имущество и сгорели дома людей, приходится разрешать эти проблемы, мы видим, что нужно вносить изменения в конкретные законодательные нормативные правовые акты. Я обязательно министру строительства и министру здравоохранения свои предложения внесу в этом плане", - сказала Москалькова журналистам.
https://ria.ru/20240807/moskalkova-1964697057.html
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общество, россия, белгородская область, татьяна москалькова, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Белгородская область, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы Украины
Москалькова предложила изменить закон для помощи пострадавшим от атак ВСУ

Москалькова: изменения закона решат проблемы с имуществом людей после атак ВСУ

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что внесет министру строительства и министру здравоохранения предложения по изменению законодательства для решения проблем утраты людьми имущества в ходе атак ВСУ.
"Ситуация непростая, вопросов у людей много. Но поражает их мужество (жителей Белгородской области - ред.), стойкость, понимание, что они на передовой… Сегодня, когда утрачено имущество и сгорели дома людей, приходится разрешать эти проблемы, мы видим, что нужно вносить изменения в конкретные законодательные нормативные правовые акты. Я обязательно министру строительства и министру здравоохранения свои предложения внесу в этом плане", - сказала Москалькова журналистам.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова проводит прием граждан в пункте временного размещения в Белгороде. 7 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Москалькова посетила пункт временного размещения в Белгороде
Вчера, 16:49
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияБелгородская областьТатьяна МоскальковаВооруженные силы Украины
 
 
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