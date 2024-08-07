https://ria.ru/20240807/moskalkova-1964697651.html

Москалькова предложила изменить закон для помощи пострадавшим от атак ВСУ

Москалькова предложила изменить закон для помощи пострадавшим от атак ВСУ - РИА Новости, 07.08.2024

Москалькова предложила изменить закон для помощи пострадавшим от атак ВСУ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что внесет министру строительства и министру здравоохранения предложения по изменению... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T16:49

2024-08-07T16:49

2024-08-07T17:17

специальная военная операция на украине

общество

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белгородская область

татьяна москалькова

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что внесет министру строительства и министру здравоохранения предложения по изменению законодательства для решения проблем утраты людьми имущества в ходе атак ВСУ. "Ситуация непростая, вопросов у людей много. Но поражает их мужество (жителей Белгородской области - ред.), стойкость, понимание, что они на передовой… Сегодня, когда утрачено имущество и сгорели дома людей, приходится разрешать эти проблемы, мы видим, что нужно вносить изменения в конкретные законодательные нормативные правовые акты. Я обязательно министру строительства и министру здравоохранения свои предложения внесу в этом плане", - сказала Москалькова журналистам.

https://ria.ru/20240807/moskalkova-1964697057.html

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общество, россия, белгородская область, татьяна москалькова, вооруженные силы украины