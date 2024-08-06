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На Западе поднимают вопрос о снижении возраста мобилизации, заявили в Раде - РИА Новости, 06.08.2024
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15:10 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/ukraina-1964430991.html
На Западе поднимают вопрос о снижении возраста мобилизации, заявили в Раде
На Западе поднимают вопрос о снижении возраста мобилизации, заявили в Раде - РИА Новости, 06.08.2024
На Западе поднимают вопрос о снижении возраста мобилизации, заявили в Раде
Вопрос о снижении мобилизационного возраста на Украине ниже 25 лет периодически поднимают западные партнеры, но в стране таких инициатив пока нет, заявил во... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T15:10
2024-08-06T15:10
в мире
украина
федор вениславский
верховная рада украины
запад
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Вопрос о снижении мобилизационного возраста на Украине ниже 25 лет периодически поднимают западные партнеры, но в стране таких инициатив пока нет, заявил во вторник депутат Верховной рады Федор Вениславский. "Необходимости снижения призывного возраста во время мобилизации на данный момент нет. Это вопрос, который периодически поднимают наши партнёры, которые предоставляют помощь, потому что считают возраст 18-25 лет наиболее оптимальным, чтобы граждане могли эффективно воевать. Но на уровне нашего государства такой инициативы нет", - сказал Вениславский на брифинге, который транслировал YouTube-канал Ukraine media center. Комментируя возможность демобилизации, он заявил, что такого законопроекта на данный момент нет. "Я бы не был чрезмерным оптимистом и не ожидал бы его в ближайшее время", - добавил Вениславский. В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. Депутат Верховной рады от партии "Голос" Роман Лозинский 18 июня заявил о необходимости нового снижения мобилизационного возраста на Украине. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что администрация США заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240805/ukraina-1964275287.html
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в мире, украина, федор вениславский, верховная рада украины, запад
В мире, Украина, Федор Вениславский, Верховная Рада Украины, Запад
На Западе поднимают вопрос о снижении возраста мобилизации, заявили в Раде

Депутат Рады Вениславский: на Западе поднимают тему снижения возраста призыва

© AP Photo / Ben BirchallОбучение украинских военных
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© AP Photo / Ben Birchall
Обучение украинских военных. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Вопрос о снижении мобилизационного возраста на Украине ниже 25 лет периодически поднимают западные партнеры, но в стране таких инициатив пока нет, заявил во вторник депутат Верховной рады Федор Вениславский.
"Необходимости снижения призывного возраста во время мобилизации на данный момент нет. Это вопрос, который периодически поднимают наши партнёры, которые предоставляют помощь, потому что считают возраст 18-25 лет наиболее оптимальным, чтобы граждане могли эффективно воевать. Но на уровне нашего государства такой инициативы нет", - сказал Вениславский на брифинге, который транслировал YouTube-канал Ukraine media center.
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Комментируя возможность демобилизации, он заявил, что такого законопроекта на данный момент нет.
"Я бы не был чрезмерным оптимистом и не ожидал бы его в ближайшее время", - добавил Вениславский.
В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет.
Депутат Верховной рады от партии "Голос" Роман Лозинский 18 июня заявил о необходимости нового снижения мобилизационного возраста на Украине. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что администрация США заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет.
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Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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