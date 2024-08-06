https://ria.ru/20240806/novak-1964349964.html
Новак будет курировать наццели в области новых энергетических технологий
Новак будет курировать наццели в области новых энергетических технологий - РИА Новости, 06.08.2024
Новак будет курировать наццели в области новых энергетических технологий
Глава правительства РФ Михаил Мишустин определил вице-премьера Александра Новака куратором работы по достижению национальных целей устойчивого развития... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T11:12
2024-08-06T11:12
2024-08-06T11:12
экономика
россия
александр новак
михаил мишустин
владимир путин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин определил вице-премьера Александра Новака куратором работы по достижению национальных целей устойчивого развития экономики и роста доходов населения, а также по обеспечению технологической независимости страны в сфере новых энергетических технологий, сообщается на сайте кабмина. Премьер дал поручения по исполнению указа президента РФ Владимира Путина о национальных целях развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года, в том числе определил вице-премьеров, министерства и ведомства, которые будут курировать эту работу. Также зампредам правительства необходимо будет обеспечить технологическую независимость в своих сферах компетенции, Новак будет курировать эту работу по своему направлению - "в сфере новых энергетических технологий". "Заместителю председателя правительства Александру Новаку поручено курировать достижение национальных целей развития по устойчивому и динамическому развитию экономики", - указано в сообщении. Так, согласно национальным целям, к 2030 году необходимо обеспечить рост объёма инвестиций в основной капитал не менее чем на 60% по сравнению с уровнем 2020 года и добиться снижения доли импорта в структуре валового внутреннего продукта на 17%. "Кроме того, совместно с другими вице-премьерами надо решить задачу устойчивого роста доходов населения. Такой работой займутся Минэкономразвития, Минтруд, Минпромторг, Минфин вместе с другими органами власти в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", - говорится в сообщении кабмина.
https://ria.ru/20240806/kuratory-1964331534.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, александр новак, михаил мишустин, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Александр Новак, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство финансов РФ (Минфин России)
Новак будет курировать наццели в области новых энергетических технологий
Новак стал куратором работ по развитию экономики России и новых энерготехнологий
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин определил вице-премьера Александра Новака куратором работы по достижению национальных целей устойчивого развития экономики и роста доходов населения, а также по обеспечению технологической независимости страны в сфере новых энергетических технологий, сообщается на сайте
кабмина.
Премьер дал поручения по исполнению указа президента РФ Владимира Путина о национальных целях развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года, в том числе определил вице-премьеров, министерства и ведомства, которые будут курировать эту работу. Также зампредам правительства необходимо будет обеспечить технологическую независимость в своих сферах компетенции, Новак будет курировать эту работу по своему направлению - "в сфере новых энергетических технологий".
«
"Заместителю председателя правительства Александру Новаку поручено курировать достижение национальных целей развития по устойчивому и динамическому развитию экономики", - указано в сообщении.
Так, согласно национальным целям, к 2030 году необходимо обеспечить рост объёма инвестиций в основной капитал не менее чем на 60% по сравнению с уровнем 2020 года и добиться снижения доли импорта в структуре валового внутреннего продукта на 17%.
"Кроме того, совместно с другими вице-премьерами надо решить задачу устойчивого роста доходов населения. Такой работой займутся Минэкономразвития, Минтруд, Минпромторг, Минфин вместе с другими органами власти в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", - говорится в сообщении кабмина.