https://ria.ru/20240806/novak-1964349964.html

Новак будет курировать наццели в области новых энергетических технологий

Новак будет курировать наццели в области новых энергетических технологий - РИА Новости, 06.08.2024

Новак будет курировать наццели в области новых энергетических технологий

Глава правительства РФ Михаил Мишустин определил вице-премьера Александра Новака куратором работы по достижению национальных целей устойчивого развития... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T11:12

2024-08-06T11:12

2024-08-06T11:12

экономика

россия

александр новак

михаил мишустин

владимир путин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин определил вице-премьера Александра Новака куратором работы по достижению национальных целей устойчивого развития экономики и роста доходов населения, а также по обеспечению технологической независимости страны в сфере новых энергетических технологий, сообщается на сайте кабмина. Премьер дал поручения по исполнению указа президента РФ Владимира Путина о национальных целях развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года, в том числе определил вице-премьеров, министерства и ведомства, которые будут курировать эту работу. Также зампредам правительства необходимо будет обеспечить технологическую независимость в своих сферах компетенции, Новак будет курировать эту работу по своему направлению - "в сфере новых энергетических технологий". "Заместителю председателя правительства Александру Новаку поручено курировать достижение национальных целей развития по устойчивому и динамическому развитию экономики", - указано в сообщении. Так, согласно национальным целям, к 2030 году необходимо обеспечить рост объёма инвестиций в основной капитал не менее чем на 60% по сравнению с уровнем 2020 года и добиться снижения доли импорта в структуре валового внутреннего продукта на 17%. "Кроме того, совместно с другими вице-премьерами надо решить задачу устойчивого роста доходов населения. Такой работой займутся Минэкономразвития, Минтруд, Минпромторг, Минфин вместе с другими органами власти в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", - говорится в сообщении кабмина.

https://ria.ru/20240806/kuratory-1964331534.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, александр новак, михаил мишустин, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство финансов рф (минфин россии)