https://ria.ru/20240806/morpekhi-1964304204.html

Артиллеристы уничтожили укрепрайоны ВСУ в Харьковской области

Артиллеристы уничтожили укрепрайоны ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 06.08.2024

Артиллеристы уничтожили укрепрайоны ВСУ в Харьковской области

Артиллеристы-морпехи 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск "Север" уничтожили укрепрайоны, позиции и пехоту ВСУ в... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T05:22

2024-08-06T05:22

2024-08-06T05:43

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 авг - РИА Новости. Артиллеристы-морпехи 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск "Север" уничтожили укрепрайоны, позиции и пехоту ВСУ в Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны России. "Расчеты самоходных гаубиц "Гвоздика" 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск "Север" при выполнении огневых задач уничтожили выявленные укрепрайоны, огневые позиции и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", — рассказали Минобороны. В ведомстве также отметили, что разведчики с переднего края корректирует работу артиллерии, а операторы БПЛА постоянно наблюдают за позициями противника. "При поддержке артиллерии и тяжелой бронетехники наши штурмовые группы постепенно продвигаются в глубину обороны ВСУ, выдавливая противника все дальше", — добавили в оборонном ведомстве. Уточняется, что артиллеристы группировки круглосуточно наносят удары по вскрытым военным объектам, фортификационным сооружениям, бронетехнике и пехоте ВСУ.

https://ria.ru/20240805/ssha-1964262612.html

https://ria.ru/20240805/ukraina-1964235236.html

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харьковская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф