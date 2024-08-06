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Артиллеристы уничтожили укрепрайоны ВСУ в Харьковской области
Артиллеристы уничтожили укрепрайоны ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 06.08.2024
Артиллеристы уничтожили укрепрайоны ВСУ в Харьковской области
Артиллеристы-морпехи 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск "Север" уничтожили укрепрайоны, позиции и пехоту ВСУ в... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T05:22
2024-08-06T05:22
2024-08-06T05:43
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 авг - РИА Новости. Артиллеристы-морпехи 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск "Север" уничтожили укрепрайоны, позиции и пехоту ВСУ в Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны России. "Расчеты самоходных гаубиц "Гвоздика" 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск "Север" при выполнении огневых задач уничтожили выявленные укрепрайоны, огневые позиции и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", — рассказали Минобороны. В ведомстве также отметили, что разведчики с переднего края корректирует работу артиллерии, а операторы БПЛА постоянно наблюдают за позициями противника. "При поддержке артиллерии и тяжелой бронетехники наши штурмовые группы постепенно продвигаются в глубину обороны ВСУ, выдавливая противника все дальше", — добавили в оборонном ведомстве. Уточняется, что артиллеристы группировки круглосуточно наносят удары по вскрытым военным объектам, фортификационным сооружениям, бронетехнике и пехоте ВСУ.
https://ria.ru/20240805/ssha-1964262612.html
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Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Артиллеристы уничтожили укрепрайоны ВСУ в Харьковской области
Морпехи ТОФ уничтожили укрепрайоны, позиции и пехоту ВСУ в Харьковской области
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 авг - РИА Новости. Артиллеристы-морпехи 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск "Север" уничтожили укрепрайоны, позиции и пехоту ВСУ в Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Расчеты самоходных гаубиц "Гвоздика" 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск "Север" при выполнении огневых задач уничтожили выявленные укрепрайоны, огневые позиции и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", — рассказали Минобороны.
В ведомстве также отметили, что разведчики с переднего края корректирует работу артиллерии, а операторы БПЛА постоянно наблюдают за позициями противника.
"При поддержке артиллерии и тяжелой бронетехники наши штурмовые группы постепенно продвигаются в глубину обороны ВСУ, выдавливая противника все дальше", — добавили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что артиллеристы группировки круглосуточно наносят удары по вскрытым военным объектам, фортификационным сооружениям, бронетехнике и пехоте ВСУ.