https://ria.ru/20240806/dalnerechensk-1964304390.html

Жителей Дальнереченска предупредили о возможной эвакуации

Жителей Дальнереченска предупредили о возможной эвакуации - РИА Новости, 06.08.2024

Жителей Дальнереченска предупредили о возможной эвакуации

В городе Дальнереченске в Приморском крае складывается сложная паводковая ситуация, жителям рекомендуется подготовиться к возможной эвакуации, сообщает краевое... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T05:25

2024-08-06T05:25

2024-08-06T05:25

происшествия

дальнереченск

приморский край

россия

олег кожемяко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 авг – РИА Новости. В городе Дальнереченске в Приморском крае складывается сложная паводковая ситуация, жителям рекомендуется подготовиться к возможной эвакуации, сообщает краевое министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Ранее правительство региона сообщало, что в приморский Дальнереченск направлена дополнительная группа спасателей и техника на фоне подъема уровня воды в реке после ливней. В понедельник губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что в Дальнереченске укрепляют дамбу после дождей. Также в городе работают четыре мощные переносные насосные станции. Спасатели мониторят ситуацию. "Сложная паводковая ситуация сложилась в Дальнереченском городском округе. На местных водоемах продолжает подниматься уровень воды, происходит переувлажнение почвы, прогнозируются подтопления низменных территорий, участков дорог и сельхозугодий. Специалисты рекомендуют местным жителям подготовиться к приходу воды, при необходимости в эвакуации, содействовать спасателям", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что для жителей подготовлен пункт временного размещения в дальнереченской школе №2 на улице Ленина 33. На протяжении двух недель в регионе идут сильные дожди, синоптики четыре раза объявляли штормовое предупреждение, последнее было объявлено на 2-3 августа. Режим ЧС из-за затоплений участков и домов ввели в Шкотовском округе, Партизанском городском округе и Партизанском муниципальном округе. Из-за затопления посевов режим ЧС также введен еще в 14 районах края. Режим ЧС муниципального характера из-за последствий сильных дождей введен в Чугуевском округе, а также в сёлах Лазо и Старая Каменка Лазовского округа Приморья. По данным регионального министерства ГО и ЧС на понедельник, от транспортного сообщения отрезан 21 населенный пункт в семи муниципалитетах края. По информации МЧС России, ливни подтопили два жилых дома и 482 приусадебных участка.

https://ria.ru/20240805/pavodok-1964075135.html

https://ria.ru/20240805/burjatija-1964084886.html

дальнереченск

приморский край

россия

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происшествия, дальнереченск, приморский край, россия, олег кожемяко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)