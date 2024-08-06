Жителей Дальнереченска предупредили о возможной эвакуации
МЧС: в Дальнереченске в Приморье складывается сложная паводковая ситуация
Последствия паводка в Дальнереченске Приморского края. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 авг – РИА Новости. В городе Дальнереченске в Приморском крае складывается сложная паводковая ситуация, жителям рекомендуется подготовиться к возможной эвакуации, сообщает краевое министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Ранее правительство региона сообщало, что в приморский Дальнереченск направлена дополнительная группа спасателей и техника на фоне подъема уровня воды в реке после ливней. В понедельник губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что в Дальнереченске укрепляют дамбу после дождей. Также в городе работают четыре мощные переносные насосные станции. Спасатели мониторят ситуацию.
"Сложная паводковая ситуация сложилась в Дальнереченском городском округе. На местных водоемах продолжает подниматься уровень воды, происходит переувлажнение почвы, прогнозируются подтопления низменных территорий, участков дорог и сельхозугодий. Специалисты рекомендуют местным жителям подготовиться к приходу воды, при необходимости в эвакуации, содействовать спасателям", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что для жителей подготовлен пункт временного размещения в дальнереченской школе №2 на улице Ленина 33.
На протяжении двух недель в регионе идут сильные дожди, синоптики четыре раза объявляли штормовое предупреждение, последнее было объявлено на 2-3 августа. Режим ЧС из-за затоплений участков и домов ввели в Шкотовском округе, Партизанском городском округе и Партизанском муниципальном округе. Из-за затопления посевов режим ЧС также введен еще в 14 районах края. Режим ЧС муниципального характера из-за последствий сильных дождей введен в Чугуевском округе, а также в сёлах Лазо и Старая Каменка Лазовского округа Приморья. По данным регионального министерства ГО и ЧС на понедельник, от транспортного сообщения отрезан 21 населенный пункт в семи муниципалитетах края. По информации МЧС России, ливни подтопили два жилых дома и 482 приусадебных участка.
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