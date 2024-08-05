https://ria.ru/20240805/zelenskiy-1964279581.html

"Заткнись": на Зеленского ополчились после слов об окончании конфликта

"Заткнись": на Зеленского ополчились после слов об окончании конфликта - РИА Новости, 05.08.2024

"Заткнись": на Зеленского ополчились после слов об окончании конфликта

Пользователи социальной сети X раскритиковали Владимира Зеленского из-за его высказывания о "справедливом" окончании конфликта. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T22:11

2024-08-05T22:11

2024-08-05T22:11

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Пользователи социальной сети X раскритиковали Владимира Зеленского из-за его высказывания о "справедливом" окончании конфликта.По словам главы киевского режима, он ведет переговоры с участниками рабочих групп для наполнения "Формулы мира" содержанием и "справедливого" окончания конфликта уже в этом году."Твоя "формула мира" разрушает Украину и жизни миллионов людей. Мир наступит, как только ты уйдешь в отставку", — заявил Gabe."Заткнись, трус", — возмутился Gibson Francis."Прекрати убивать собственных граждан", — призвал Bach Long."США должны прекратить спонсировать Украину", — написал Joseph Magnani."Прекращай военные действия, Зеленский. Ты ничего не выиграешь, а только проиграешь все", — отметил Luigi22.Владимир Путин в июне заявил о готовности к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса, назвав необходимые для этого условия: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года.

https://ria.ru/20240805/ukraina-1964271185.html

https://ria.ru/20240805/ssha-1964262612.html

https://ria.ru/20240805/ukraina-1964235236.html

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