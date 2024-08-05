Рейтинг@Mail.ru
"Заткнись": на Зеленского ополчились после слов об окончании конфликта - РИА Новости, 05.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:11 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/zelenskiy-1964279581.html
"Заткнись": на Зеленского ополчились после слов об окончании конфликта
"Заткнись": на Зеленского ополчились после слов об окончании конфликта - РИА Новости, 05.08.2024
"Заткнись": на Зеленского ополчились после слов об окончании конфликта
Пользователи социальной сети X раскритиковали Владимира Зеленского из-за его высказывания о "справедливом" окончании конфликта. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T22:11
2024-08-05T22:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
луганская народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887907229_0:214:3000:1902_1920x0_80_0_0_256f5c0c29a555e6a255c291047e2b87.jpg
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Пользователи социальной сети X раскритиковали Владимира Зеленского из-за его высказывания о "справедливом" окончании конфликта.По словам главы киевского режима, он ведет переговоры с участниками рабочих групп для наполнения "Формулы мира" содержанием и "справедливого" окончания конфликта уже в этом году."Твоя "формула мира" разрушает Украину и жизни миллионов людей. Мир наступит, как только ты уйдешь в отставку", — заявил Gabe."Заткнись, трус", — возмутился Gibson Francis."Прекрати убивать собственных граждан", — призвал Bach Long."США должны прекратить спонсировать Украину", — написал Joseph Magnani."Прекращай военные действия, Зеленский. Ты ничего не выиграешь, а только проиграешь все", — отметил Luigi22.Владимир Путин в июне заявил о готовности к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса, назвав необходимые для этого условия: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года.
https://ria.ru/20240805/ukraina-1964271185.html
https://ria.ru/20240805/ssha-1964262612.html
https://ria.ru/20240805/ukraina-1964235236.html
украина
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887907229_0:0:2668:2001_1920x0_80_0_0_980bc7f32ca681825b9ef933226b70f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин

"Заткнись": на Зеленского ополчились после слов об окончании конфликта

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Пользователи социальной сети X раскритиковали Владимира Зеленского из-за его высказывания о "справедливом" окончании конфликта.
По словам главы киевского режима, он ведет переговоры с участниками рабочих групп для наполнения "Формулы мира" содержанием и "справедливого" окончания конфликта уже в этом году.
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
"Ситуация тяжелая": офицер НАТО рассказал, кто продал Украину
Вчера, 20:48
"Твоя "формула мира" разрушает Украину и жизни миллионов людей. Мир наступит, как только ты уйдешь в отставку", — заявил Gabe.
"Заткнись, трус", — возмутился Gibson Francis.
"Прекрати убивать собственных граждан", — призвал Bach Long.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
"Фатальный жест": Киеву пришли плохие новости из США
Вчера, 19:30
"США должны прекратить спонсировать Украину", — написал Joseph Magnani.
"Прекращай военные действия, Зеленский. Ты ничего не выиграешь, а только проиграешь все", — отметил Luigi22.
Владимир Путин в июне заявил о готовности к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса, назвав необходимые для этого условия: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года.
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
"Каждый десятый": на Украине раскрыли опасную тенденцию в рядах ВСУ
Вчера, 17:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала