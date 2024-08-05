https://ria.ru/20240805/zaschita-1964113290.html

Защита сенатора Савельева обжалует его арест

Защита сенатора Савельева обжалует его арест - РИА Новости, 05.08.2024

Защита сенатора Савельева обжалует его арест

Защита в понедельник подаст жалобу на арест сенатора Дмитрия Савельева по делу об организации убийства, сообщил РИА Новости один из его адвокатов. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T11:49

2024-08-05T11:49

2024-08-05T11:50

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игорь краснов

вячеслав тимченко

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Защита в понедельник подаст жалобу на арест сенатора Дмитрия Савельева по делу об организации убийства, сообщил РИА Новости один из его адвокатов. "Мы сегодня подаём жалобу", - сказал собеседник агентства. Басманный суд Москвы 2 августа арестовал Савельева, обвиняемого в организации приготовления убийства. Заседание проходило в закрытом режиме, сенатор свою вину не признал. Задержали его после того, как в Совфед с представлением о лишении сенатора неприкосновенности обратился генпрокурор РФ Игорь Краснов. Как сообщил РИА Новости глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко, произошло это на выходе из зала заседаний. По данным СК, Савельев в августе 2023 года поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому испытывал неприязнь. Об этом стало известно правоохранительным органам, ради изобличения преступников была организована инсценировка убийства. После получения информации о якобы состоявшемся убийстве Савельев передал соучастнику вознаграждение.

https://ria.ru/20240804/savelev-1963940798.html

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