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Защита сенатора Савельева обжалует его арест - РИА Новости, 05.08.2024
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11:49 05.08.2024 (обновлено: 11:50 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/zaschita-1964113290.html
Защита сенатора Савельева обжалует его арест
Защита сенатора Савельева обжалует его арест - РИА Новости, 05.08.2024
Защита сенатора Савельева обжалует его арест
Защита в понедельник подаст жалобу на арест сенатора Дмитрия Савельева по делу об организации убийства, сообщил РИА Новости один из его адвокатов. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T11:49
2024-08-05T11:50
происшествия
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игорь краснов
вячеслав тимченко
совет федерации рф
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Защита в понедельник подаст жалобу на арест сенатора Дмитрия Савельева по делу об организации убийства, сообщил РИА Новости один из его адвокатов. "Мы сегодня подаём жалобу", - сказал собеседник агентства. Басманный суд Москвы 2 августа арестовал Савельева, обвиняемого в организации приготовления убийства. Заседание проходило в закрытом режиме, сенатор свою вину не признал. Задержали его после того, как в Совфед с представлением о лишении сенатора неприкосновенности обратился генпрокурор РФ Игорь Краснов. Как сообщил РИА Новости глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко, произошло это на выходе из зала заседаний. По данным СК, Савельев в августе 2023 года поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому испытывал неприязнь. Об этом стало известно правоохранительным органам, ради изобличения преступников была организована инсценировка убийства. После получения информации о якобы состоявшемся убийстве Савельев передал соучастнику вознаграждение.
https://ria.ru/20240804/savelev-1963940798.html
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происшествия, москва, россия, дмитрий савельев, игорь краснов, вячеслав тимченко, совет федерации рф, следственный комитет россии (ск рф), дело сенатора савельева
Происшествия, Москва, Россия, Дмитрий Савельев, Игорь Краснов, Вячеслав Тимченко, Совет Федерации РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Дело сенатора Савельева
Защита сенатора Савельева обжалует его арест

Защита подаст жалобу на арест сенатора Савельева по делу об организации убийства

© Фото : сайт Совета Федерации РФДмитрий Савельев
Дмитрий Савельев - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Фото : сайт Совета Федерации РФ
Дмитрий Савельев. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Защита в понедельник подаст жалобу на арест сенатора Дмитрия Савельева по делу об организации убийства, сообщил РИА Новости один из его адвокатов.
"Мы сегодня подаём жалобу", - сказал собеседник агентства.
Басманный суд Москвы 2 августа арестовал Савельева, обвиняемого в организации приготовления убийства. Заседание проходило в закрытом режиме, сенатор свою вину не признал.
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Задержали его после того, как в Совфед с представлением о лишении сенатора неприкосновенности обратился генпрокурор РФ Игорь Краснов. Как сообщил РИА Новости глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко, произошло это на выходе из зала заседаний.
По данным СК, Савельев в августе 2023 года поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому испытывал неприязнь. Об этом стало известно правоохранительным органам, ради изобличения преступников была организована инсценировка убийства. После получения информации о якобы состоявшемся убийстве Савельев передал соучастнику вознаграждение.
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ПроисшествияМоскваРоссияДмитрий СавельевИгорь КрасновВячеслав ТимченкоСовет Федерации РФСледственный комитет России (СК РФ)Дело сенатора Савельева
 
 
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