https://ria.ru/20240805/azov-1958831113.html
Отдых в Азове по пути на море. Что посмотреть, где погулять и вкусно поесть
Отдых в Азове
Отдых в Азове по пути на море. Что посмотреть, где погулять и вкусно поесть
Для большинства автотуристов города Ростовской области — место, где можно отдохнуть, переночевать и подготовиться к финальному марш-броску на черноморские... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T15:10
2024-08-05T15:10
2024-08-05T16:33
туризм
туризм
маршруты - туризм
еда - туризм
впечатления - туризм
отдых в россии
азов
дон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868341598_237:196:1079:669_1920x0_80_0_0_9d9a93c56fa033af224c74aeb38f06e1.jpg
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Для большинства автотуристов города Ростовской области — место, где можно отдохнуть, переночевать и подготовиться к финальному марш-броску на черноморские курорты. Например, до Анапы отсюда — около 400 километров. А между тем с трассы М-4 стоит свернуть, чтобы увидеть дельту Дона с валов Азовской крепости, оценить размер древнего носорога, продегустировать местные вина и познакомиться с блюдами казачьей кухни. Как интересно провести там время — в материале РИА Новости.Остановка со смыслом"До поездки я была уверена, что Азов — курорт на Азовском море, хотя на самом деле до него 15 километров. В самом городе приятно гулять по тенистым улочкам среди старинных особняков, а в жаркую погоду можно покататься на сапе по реке Азовка", — говорит туристка из Челябинска Наталья Губернаторова.В этом году примерно на десять процентов выросло число автотуристов, останавливающихся в Азове по дороге на юг — в основном в Крым, рассказала начальник отдела развития туризма администрации города Оксана Кочевная. "Отдыхающие, как и раньше, проводят в городе три-четыре дня, — отмечает она. — Зато путешественники стали больше тратить: за год средний чек вырос с трех-пяти тысяч рублей в сутки до пяти, а то и десяти тысяч".Администрация города о мероприятиях для туристов заботится: в прошлом году запустили проект "По дороге к морю" — сити-брейк по-азовски."С конца мая по конец августа в выходные дни в городе обязательно происходит что-то интересное, какое-то событие — например, выставка в музее, туры по реке на лодочках или дегустация вина и необычных блюд", — перечисляет Оксана Кочевная.Так город старается быть еще более привлекательным для путешественников.Что посмотреть в АзовеАзов стоял на Великом шелковом пути — в историко-археологическом и палеонтологическом музее-заповеднике, расположенном в особняке бывшей городской управы, можно увидеть древние монеты, весы, товарные пломбы, оружие, посуду.Там же, в экспозиции "Сокровища кочевников Евразии", представлено золото скифов. В погребениях того периода нашли много золотых и серебряных вещей: браслетов, колец, височных подвесок, ожерелий. Есть оружие и предметы жреческого культа.В одном из 15 залов музея можно увидеть скелет динотерия — третьего по размеру млекопитающего, обитавшего здесь примерно восемь миллионов лет назад. Два мамонта, чьи скелеты также в экспозиции, паслись на этой территории около 700 тысяч лет назад. Есть еще кит эоцет, возраст которого около 30 миллионов лет, и единственный в мире скелет кавказского эласмотерия (древнего носорога) — ему 1,5 миллиона лет.После музея отправляйтесь на валы Азовской крепости, разрушенной в XVIII веке. С этой точки лучший вид на город и место слияния Дона и Азовки. Каждый год в августе здесь проходит Всероссийский фестиваль военно-исторических клубов (даты пока не определены).Гошпитальный сад расположен на территории крепости, там растет больше 310 видов лекарственных и пряно-ароматических растений.У валов — небольшой парк, через него можно спуститься к набережной.При Екатерине II на территории крепости было четыре погреба для хранения пороха. В единственном сохранившемся сейчас открыли музей, где можно увидеть диораму "Штурм Азова 18 июля 1696 года" и макеты цитадели разных веков.Река и виноНа въезде в город — комплекс "Кантина Азов": винодельня, глэмпинг, кемпинг для автодомов и караванов, фруктовый сад. Поклонники вина приезжают на дегустацию.Днем стоит покататься на сапах по Азовке и на лодке — по Дону. Приятное времяпровождение — визит в село Кагальник, в конно-спортивный клуб "Благодарный". Можно покормить и погладить лошадей, а потом покататься в манеже.Вечером же отправляйтесь в Арт-медиа центр на один из двенадцати спектаклей "Камерного театра в Азове".Рыба и сюзьмаЗнакомство с местной кухней стоит начать с ресторана-музея "Крепостной вал" у единственных сохранившихся ворот крепости — Алексеевских. При Петре I, который отвоевал город у турок в конце XVII века, тут был буфет — площадка для пристрелки к пушечному бою.Официанты подают блюда исторической кухни в одежде эпохи Петра I. Дегустируйте разварную говядину в горшочках с хлебной крышкой, карасей в сметане, сбитень на меду и травах — такой, по легенде, пил сам император.Еще в Азове нужно пробовать рыбу. По-казачьи ее готовят, например, в ресторане "Петровский" — обжаривают отдельно от картофеля, а потом томят в духовке в томатном соусе с овощами.Раки, брецели, сосиски с капустой подают в пивоварне при отеле Scher Hof. Напиток производят по традиционным баварским рецептам XVI века. Пиво тут считается лучшим в городе.Обязательно зайдите на рынок. Такого разнообразия рыбы — свежей и вяленой — редко где встретишь. Не пропустите молочный павильон и попробуйте сюзьму — подсоленный кисломолочный продукт, похожий на творог, который готовили донские казаки. Из него получаются очень вкусные вареники.
https://ria.ru/20240704/puteshestviya-1957217795.html
https://ria.ru/20240806/podmoskove-1952243840.html
азов
дон
азовское море
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868341598_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9e06dc93c9ee71f6b6195755ded22753.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, маршруты - туризм, еда - туризм, впечатления - туризм, отдых в россии, азов, дон, азовское море, ростовская область, достопримечательности, петр i, екатерина ii, куда поехать в выходные, куда поехать, что посмотреть
Туризм, Туризм, Маршруты - Туризм, Еда - Туризм, Впечатления - Туризм, отдых в России, Азов, Дон, Азовское море, Ростовская область, Достопримечательности, Петр I, Екатерина II, куда поехать в выходные, куда поехать, что посмотреть
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Для большинства автотуристов города Ростовской области — место, где можно отдохнуть, переночевать и подготовиться к финальному марш-броску на черноморские курорты. Например, до Анапы отсюда — около 400 километров. А между тем с трассы М-4 стоит свернуть, чтобы увидеть дельту Дона с валов Азовской крепости, оценить размер древнего носорога, продегустировать местные вина и познакомиться с блюдами казачьей кухни. Как интересно провести там время — в материале РИА Новости.
"До поездки я была уверена, что Азов — курорт на Азовском море, хотя на самом деле до него 15 километров. В самом городе приятно гулять по тенистым улочкам среди старинных особняков, а в жаркую погоду можно покататься на сапе по реке Азовка", — говорит туристка из Челябинска Наталья Губернаторова.
В этом году примерно на десять процентов выросло число автотуристов, останавливающихся в Азове по дороге на юг — в основном в Крым, рассказала начальник отдела развития туризма администрации города Оксана Кочевная. "Отдыхающие, как и раньше, проводят в городе три-четыре дня, — отмечает она. — Зато путешественники стали больше тратить: за год средний чек вырос с трех-пяти тысяч рублей в сутки до пяти, а то и десяти тысяч".
Вяленая рыба на рынке Азова
4 из 6
Отель Old House Resort & Spa в Азове
5 из 6
Вяленая рыба на рынке Азова
4 из 6
Отель Old House Resort & Spa в Азове
5 из 6
Администрация города о мероприятиях для туристов заботится: в прошлом году запустили проект "По дороге к морю" — сити-брейк по-азовски.
«
"С конца мая по конец августа в выходные дни в городе обязательно происходит что-то интересное, какое-то событие — например, выставка в музее, туры по реке на лодочках или дегустация вина и необычных блюд", — перечисляет Оксана Кочевная.
Так город старается быть еще более привлекательным для путешественников.
Азов стоял на Великом шелковом пути — в историко-археологическом и палеонтологическом музее-заповеднике, расположенном в особняке бывшей городской управы, можно увидеть древние монеты, весы, товарные пломбы, оружие, посуду.
Там же, в экспозиции "Сокровища кочевников Евразии", представлено золото скифов. В погребениях того периода нашли много золотых и серебряных вещей: браслетов, колец, височных подвесок, ожерелий. Есть оружие и предметы жреческого культа.
Азовский музей-заповедник, золотые украшения на чашах
1 из 9
Азовский музей-заповедник, женское платье с золотыми украшениями
2 из 9
Азовский музей-заповедник, украшения из эмали и камня
3 из 9
Азовский музей-заповедник, старинные карты
4 из 9
Азовский музей-заповедник, старинные монеты
5 из 9
Азовский музей-заповедник, старинные золотые украшения
6 из 9
Азовский музей-заповедник, золотая и серебряная посуда кочевников
7 из 9
Азовский музей-заповедник, золотые украшения кочевников
8 из 9
Азовский музей-заповедник, зал археологии
9 из 9
Азовский музей-заповедник, золотые украшения на чашах
1 из 9
Азовский музей-заповедник, женское платье с золотыми украшениями
2 из 9
Азовский музей-заповедник, украшения из эмали и камня
3 из 9
Азовский музей-заповедник, старинные карты
4 из 9
Азовский музей-заповедник, старинные монеты
5 из 9
Азовский музей-заповедник, старинные золотые украшения
6 из 9
Азовский музей-заповедник, золотая и серебряная посуда кочевников
7 из 9
Азовский музей-заповедник, золотые украшения кочевников
8 из 9
Азовский музей-заповедник, зал археологии
9 из 9
В одном из 15 залов музея можно увидеть скелет динотерия — третьего по размеру млекопитающего, обитавшего здесь примерно восемь миллионов лет назад. Два мамонта, чьи скелеты также в экспозиции, паслись на этой территории около 700 тысяч лет назад.
Есть еще кит эоцет, возраст которого около 30 миллионов лет, и единственный в мире скелет кавказского эласмотерия (древнего носорога) — ему 1,5 миллиона лет.
После музея отправляйтесь на валы Азовской крепости, разрушенной в XVIII веке. С этой точки лучший вид на город и место слияния Дона и Азовки. Каждый год в августе здесь проходит Всероссийский фестиваль военно-исторических клубов (даты пока не определены).
Гошпитальный сад расположен на территории крепости, там растет больше 310 видов лекарственных и пряно-ароматических растений.
У валов — небольшой парк, через него можно спуститься к набережной.
Валы Азовской крепости, смотровая площадка
2 из 3
Алексеевские ворота — бывшие главные в Азовской крепости
3 из 3
Валы Азовской крепости, смотровая площадка
2 из 3
Алексеевские ворота — бывшие главные в Азовской крепости
3 из 3
При Екатерине II на территории крепости было четыре погреба для хранения пороха. В единственном сохранившемся сейчас открыли музей, где можно увидеть диораму "Штурм Азова 18 июля 1696 года" и макеты цитадели разных веков.
На въезде в город — комплекс "Кантина Азов": винодельня, глэмпинг, кемпинг для автодомов и караванов, фруктовый сад. Поклонники вина приезжают на дегустацию.
Днем стоит покататься на сапах по Азовке и на лодке — по Дону. Приятное времяпровождение — визит в село Кагальник, в конно-спортивный клуб "Благодарный". Можно покормить и погладить лошадей, а потом покататься в манеже.
Конь Басмач в конно-спортивном клубе
1 из 3
Лошадь в конно-спортивном клубе Азова
2 из 3
Конь в конно-спортивном клубе
3 из 3
Конь Басмач в конно-спортивном клубе
1 из 3
Лошадь в конно-спортивном клубе Азова
2 из 3
Конь в конно-спортивном клубе
3 из 3
Вечером же отправляйтесь в Арт-медиа центр на один из двенадцати спектаклей "Камерного театра в Азове".
Знакомство с местной кухней стоит начать с ресторана-музея "Крепостной вал" у единственных сохранившихся ворот крепости — Алексеевских. При Петре I, который отвоевал город у турок в конце XVII века, тут был буфет — площадка для пристрелки к пушечному бою.
Официанты подают блюда исторической кухни в одежде эпохи Петра I. Дегустируйте разварную говядину в горшочках с хлебной крышкой, карасей в сметане, сбитень на меду и травах — такой, по легенде, пил сам император.
Еще в Азове нужно пробовать рыбу. По-казачьи ее готовят, например, в ресторане "Петровский" — обжаривают отдельно от картофеля, а потом томят в духовке в томатном соусе с овощами.
Шоу-программа в ресторане "Крепостной вал" в Азове
1 из 7
Интерьеры отеля Old House Resort & Spa в Азове
2 из 7
Разварная говядина в горшочках в ресторане "Крепостной вал" в Азове
3 из 7
Раки в пивоварне Scher Hof
4 из 7
Пивоварня в отеле Scher Hof
5 из 7
Блюда в ресторане "Крепостной вал" в Азове
6 из 7
Бутерброды в ресторане "Крепостной вал" в Азове
7 из 7
Шоу-программа в ресторане "Крепостной вал" в Азове
1 из 7
Интерьеры отеля Old House Resort & Spa в Азове
2 из 7
Разварная говядина в горшочках в ресторане "Крепостной вал" в Азове
3 из 7
Раки в пивоварне Scher Hof
4 из 7
Пивоварня в отеле Scher Hof
5 из 7
Блюда в ресторане "Крепостной вал" в Азове
6 из 7
Бутерброды в ресторане "Крепостной вал" в Азове
7 из 7
Раки, брецели, сосиски с капустой подают в пивоварне при отеле Scher Hof. Напиток производят по традиционным баварским рецептам XVI века. Пиво тут считается лучшим в городе.
Обязательно зайдите на рынок. Такого разнообразия рыбы — свежей и вяленой — редко где встретишь. Не пропустите молочный павильон и попробуйте сюзьму — подсоленный кисломолочный продукт, похожий на творог, который готовили донские казаки. Из него получаются очень вкусные вареники.