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ВСУ сбросили боеприпасы с дрона в Запорожской области - РИА Новости, 04.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:41 04.08.2024 (обновлено: 14:49 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/balitskiy-1963981023.html
ВСУ сбросили боеприпасы с дрона в Запорожской области
ВСУ сбросили боеприпасы с дрона в Запорожской области - РИА Новости, 04.08.2024
ВСУ сбросили боеприпасы с дрона в Запорожской области
Украинские войска совершили атаку с помощью БПЛА в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram–канале. РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T13:41
2024-08-04T14:49
специальная военная операция на украине
энергодар
запорожская область
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска совершили атаку с помощью БПЛА в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram–канале.Украинские войска сбросили боеприпасы с БПЛА на село Благовещенка Каменско-Днепровского муниципального округа и город Васильевка в Запорожской области. Также зафиксирована атака дачных участков села Садовое Токмакского муниципального округа. В результате пострадал 77-летний мужчина, он находится в больнице, где ему оказывается вся необходимая помощь, заключил Балицкий.
https://ria.ru/20240804/ataka-1963959225.html
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энергодар, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ сбросили боеприпасы с дрона в Запорожской области

Балицкий: ВСУ сбросили боеприпасы на село Васильевка в Запорожской области

© Фото : Балицкий Евгений/Telegram Последствия атаки БПЛА в Запорожской области
 Последствия атаки БПЛА в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Последствия атаки БПЛА в Запорожской области
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска совершили атаку с помощью БПЛА в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram–канале.
Украинские войска сбросили боеприпасы с БПЛА на село Благовещенка Каменско-Днепровского муниципального округа и город Васильевка в Запорожской области.
Также зафиксирована атака дачных участков села Садовое Токмакского муниципального округа. В результате пострадал 77-летний мужчина, он находится в больнице, где ему оказывается вся необходимая помощь, заключил Балицкий.
Последствия атаки беспилотника по многоквартирному дому в Шебекино - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
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Вчера, 11:04
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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