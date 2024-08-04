https://ria.ru/20240804/balitskiy-1963981023.html

ВСУ сбросили боеприпасы с дрона в Запорожской области

ВСУ сбросили боеприпасы с дрона в Запорожской области - РИА Новости, 04.08.2024

ВСУ сбросили боеприпасы с дрона в Запорожской области

Украинские войска совершили атаку с помощью БПЛА в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram–канале. РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T13:41

2024-08-04T13:41

2024-08-04T14:49

специальная военная операция на украине

энергодар

запорожская область

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска совершили атаку с помощью БПЛА в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram–канале.Украинские войска сбросили боеприпасы с БПЛА на село Благовещенка Каменско-Днепровского муниципального округа и город Васильевка в Запорожской области. Также зафиксирована атака дачных участков села Садовое Токмакского муниципального округа. В результате пострадал 77-летний мужчина, он находится в больнице, где ему оказывается вся необходимая помощь, заключил Балицкий.

https://ria.ru/20240804/ataka-1963959225.html

энергодар

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энергодар, запорожская область, вооруженные силы украины