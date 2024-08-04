https://ria.ru/20240804/artilleriya-1963933692.html
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили склады боеприпасов ВСУ
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили склады боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 04.08.2024
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили склады боеприпасов ВСУ
Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" российской группировки войск "Запад" уничтожили склады боеприпасов, скопление живой силы и боевую технику ВСУ в... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T05:01
2024-08-04T05:01
2024-08-04T09:25
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ЛУГАНСК, 4 авг - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" российской группировки войск "Запад" уничтожили склады боеприпасов, скопление живой силы и боевую технику ВСУ в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны России. "Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили склады боеприпасов, скопление живой силы и боевую технику ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", — сообщили в ведомстве. Уточняется, что артиллеристы вычислили координаты целей на основании разведки и нанесли огневое поражение противнику. "Восемьдесят процентов целей – это живая сила противника, легкобронированная техника, иногда работаем по опорным пунктам, в том числе в лесополосе, по подвозу боеприпасов, живой силе, технике противника. Мы можем работать в любое время суток, это не влияет, день-ночь. Всегда отрабатываем быстро, четко. Но сейчас больше работаем ночью. Машину защищаем станциями РЭБ, также пользуемся антидроновыми ружьями. Установлена защитная сетка, чтобы уменьшить поражение", — сказал командир боевой машины РСЗО "Град" с позывным "Гаврик".
https://ria.ru/20240803/zelenskiy-1963912617.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили склады боеприпасов ВСУ
МО: расчеты РСЗО "Град" уничтожили склады боеприпасов и технику ВСУ в зоне СВО
ЛУГАНСК, 4 авг - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" российской группировки войск "Запад" уничтожили склады боеприпасов, скопление живой силы и боевую технику ВСУ в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили склады боеприпасов, скопление живой силы и боевую технику ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что артиллеристы вычислили координаты целей на основании разведки и нанесли огневое поражение противнику.
"Восемьдесят процентов целей – это живая сила противника, легкобронированная техника, иногда работаем по опорным пунктам, в том числе в лесополосе, по подвозу боеприпасов, живой силе, технике противника. Мы можем работать в любое время суток, это не влияет, день-ночь. Всегда отрабатываем быстро, четко. Но сейчас больше работаем ночью. Машину защищаем станциями РЭБ, также пользуемся антидроновыми ружьями. Установлена защитная сетка, чтобы уменьшить поражение", — сказал командир боевой машины РСЗО "Град" с позывным "Гаврик".