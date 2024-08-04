Рейтинг@Mail.ru
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили склады боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 04.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:01 04.08.2024 (обновлено: 09:25 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/artilleriya-1963933692.html
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили склады боеприпасов ВСУ
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили склады боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 04.08.2024
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили склады боеприпасов ВСУ
Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" российской группировки войск "Запад" уничтожили склады боеприпасов, скопление живой силы и боевую технику ВСУ в... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T05:01
2024-08-04T09:25
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/04/1963945561_0:0:1907:1072_1920x0_80_0_0_81341178d82efdb31ad6d0f2d98963e3.jpg
ЛУГАНСК, 4 авг - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" российской группировки войск "Запад" уничтожили склады боеприпасов, скопление живой силы и боевую технику ВСУ в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны России. "Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили склады боеприпасов, скопление живой силы и боевую технику ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", — сообщили в ведомстве. Уточняется, что артиллеристы вычислили координаты целей на основании разведки и нанесли огневое поражение противнику. "Восемьдесят процентов целей – это живая сила противника, легкобронированная техника, иногда работаем по опорным пунктам, в том числе в лесополосе, по подвозу боеприпасов, живой силе, технике противника. Мы можем работать в любое время суток, это не влияет, день-ночь. Всегда отрабатываем быстро, четко. Но сейчас больше работаем ночью. Машину защищаем станциями РЭБ, также пользуемся антидроновыми ружьями. Установлена защитная сетка, чтобы уменьшить поражение", — сказал командир боевой машины РСЗО "Град" с позывным "Гаврик".
https://ria.ru/20240803/zelenskiy-1963912617.html
https://ria.ru/20240803/zapad-1963895503.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/04/1963945561_0:0:1429:1072_1920x0_80_0_0_4b199fa74c5a40a77ac8e09e5a6f4cd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили склады боеприпасов ВСУ

МО: расчеты РСЗО "Град" уничтожили склады боеприпасов и технику ВСУ в зоне СВО

© Минобороны РФ Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" российской группировки войск "Запад" уничтожили склады боеприпасов, скопление живой силы и боевую технику ВСУ в зоне проведения специальной военной операции
Расчеты реактивных систем залпового огня Град российской группировки войск Запад уничтожили склады боеприпасов, скопление живой силы и боевую технику ВСУ в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© Минобороны РФ
Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" российской группировки войск "Запад" уничтожили склады боеприпасов, скопление живой силы и боевую технику ВСУ в зоне проведения специальной военной операции
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 4 авг - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" российской группировки войск "Запад" уничтожили склады боеприпасов, скопление живой силы и боевую технику ВСУ в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили склады боеприпасов, скопление живой силы и боевую технику ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", — сообщили в ведомстве.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
"Надерет задницу": Зеленского поставили на место после слов о России
3 августа, 22:14
Уточняется, что артиллеристы вычислили координаты целей на основании разведки и нанесли огневое поражение противнику.
"Восемьдесят процентов целей – это живая сила противника, легкобронированная техника, иногда работаем по опорным пунктам, в том числе в лесополосе, по подвозу боеприпасов, живой силе, технике противника. Мы можем работать в любое время суток, это не влияет, день-ночь. Всегда отрабатываем быстро, четко. Но сейчас больше работаем ночью. Машину защищаем станциями РЭБ, также пользуемся антидроновыми ружьями. Установлена защитная сетка, чтобы уменьшить поражение", — сказал командир боевой машины РСЗО "Град" с позывным "Гаврик".
Российские военные в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
"Русские прорвались": на Западе рассказали о катастрофе ВСУ в зоне СВО
3 августа, 19:35
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала