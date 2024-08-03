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Во Львовской области демонтировали все советские памятники, заявили власти - РИА Новости, 03.08.2024
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14:23 03.08.2024 (обновлено: 14:24 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/pamjatniki-1963860102.html
Во Львовской области демонтировали все советские памятники, заявили власти
Во Львовской области демонтировали все советские памятники, заявили власти - РИА Новости, 03.08.2024
Во Львовской области демонтировали все советские памятники, заявили власти
Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале заявил, что во Львовской области демонтированы все советские памятники. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T14:23
2024-08-03T14:24
львовская область
украина
россия
украинская православная церковь
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале заявил, что во Львовской области демонтированы все советские памятники. "Мы во Львовской области демонтировали все советские памятники… И так же до 27 июля переименовали все известные нам топонимы, связанные с российско-советской пропагандой", - написал Козицкий.Также он отметил, что для завершения процесса нужно "избавиться от всех ячеек" канонической Украинской православной церкви и выразил надежду, что ее запретят на законодательном уровне. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
https://ria.ru/20240517/chasovnya-1946561154.html
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львовская область, украина, россия, украинская православная церковь
Львовская область, Украина, Россия, Украинская православная церковь
Во Львовской области демонтировали все советские памятники, заявили власти

Глава Львовской ОВА Козицкий: в регионе демонтировали все советские памятники

Снос памятника женщине-космонавту во Львове, Украина
Снос памятника женщине-космонавту во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
Снос памятника женщине-космонавту во Львове, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале заявил, что во Львовской области демонтированы все советские памятники.
«
"Мы во Львовской области демонтировали все советские памятники… И так же до 27 июля переименовали все известные нам топонимы, связанные с российско-советской пропагандой", - написал Козицкий.
Место сноса Владимиро-Ольгинской часовни Десятинного монастыря в Киеве. 17 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
В Киеве снесли часовню Десятинного монастыря УПЦ
17 мая, 01:20
Также он отметил, что для завершения процесса нужно "избавиться от всех ячеек" канонической Украинской православной церкви и выразил надежду, что ее запретят на законодательном уровне.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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В Харькове снесли памятник Ломоносову
4 июня, 15:14
 
Львовская областьУкраинаРоссияУкраинская православная церковь
 
 
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