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Группировка войск "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 03.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:20 03.08.2024 (обновлено: 13:28 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/minoborony-1963852622.html
Группировка войск "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ
Группировка войск "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 03.08.2024
Группировка войск "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ
Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, потери Украины за сутки составили до 400 военнослужащих, две БМП Bradley и РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T13:20
2024-08-03T13:28
специальная военная операция на украине
россия
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, потери Украины за сутки составили до 400 военнослужащих, две БМП Bradley и одну Marder, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й, 47-й, 151-й механизированных, 1-й танковой и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Щербиновка, Сергеевка, Николаевка, Гродовка, Воздвиженка и Калиново Донецкой народной республики. Отражены три контратаки штурмовых групп 100-й, 110-й механизированных бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 400 военнослужащих, три боевые машины пехоты, из них две Bradley производства США и Marder производства ФРГ, два бронетранспортера М113 производства США, боевая бронированная машина HMMWV производства США, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, 100-мм противотанковая пушка "Рапира" и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.
https://ria.ru/20240725/germaniya-1961858288.html
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россия, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины
Группировка войск "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ

Минобороны: ВСУ потеряли 400 военных в зоне ответственности группировки "Центр"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, потери Украины за сутки составили до 400 военнослужащих, две БМП Bradley и одну Marder, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й, 47-й, 151-й механизированных, 1-й танковой и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Щербиновка, Сергеевка, Николаевка, Гродовка, Воздвиженка и Калиново Донецкой народной республики. Отражены три контратаки штурмовых групп 100-й, 110-й механизированных бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 400 военнослужащих, три боевые машины пехоты, из них две Bradley производства США и Marder производства ФРГ, два бронетранспортера М113 производства США, боевая бронированная машина HMMWV производства США, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, 100-мм противотанковая пушка "Рапира" и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.
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