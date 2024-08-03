https://ria.ru/20240803/minoborony-1963852622.html

Группировка войск "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ

Группировка войск "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 03.08.2024

Группировка войск "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ

Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, потери Украины за сутки составили до 400 военнослужащих, две БМП Bradley и РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T13:20

2024-08-03T13:20

2024-08-03T13:28

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, потери Украины за сутки составили до 400 военнослужащих, две БМП Bradley и одну Marder, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й, 47-й, 151-й механизированных, 1-й танковой и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Щербиновка, Сергеевка, Николаевка, Гродовка, Воздвиженка и Калиново Донецкой народной республики. Отражены три контратаки штурмовых групп 100-й, 110-й механизированных бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 400 военнослужащих, три боевые машины пехоты, из них две Bradley производства США и Marder производства ФРГ, два бронетранспортера М113 производства США, боевая бронированная машина HMMWV производства США, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, 100-мм противотанковая пушка "Рапира" и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

https://ria.ru/20240725/germaniya-1961858288.html

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россия, сша, вооруженные силы украины