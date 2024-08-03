На форуме-фестивале "Москва 2030" открыли детскую строительную площадку
© Фото : пресс-служба Градостроительного комплексаНа форуме "Москва 2030" открыли детскую строительную площадку в "Лужниках"
© Фото : пресс-служба Градостроительного комплекса
На форуме "Москва 2030" открыли детскую строительную площадку в "Лужниках"
МОСКВА, 3 августа - РИА Новости. Комплекс градостроительной политики и строительства столицы развернул тематическую детскую площадку "Сам себе строитель" на территории спорткомплекса "Лужники" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", сообщила пресс-служба столичного градкомплекса.
Детская строительная площадка со строительным краном высотой 8 метров появилась на парковке Южного спортивного ядра, ее оснастили горками, веревочной паутиной, скалодромом и батутом, следует из пресс-релиза. В нем уточняется, что там для детей организовали игровую зону и подготовили развивающую программу, в рамках которой вожатые рассказывают участникам о градостроительной отрасли и помогают погрузиться в процесс возведения зданий.
© Фото : пресс-служба Градостроительного комплексаДетская строительная площадка на форуме "Москва 2030" в "Лужниках"
Детская строительная площадка на форуме "Москва 2030" в "Лужниках"
© Фото : пресс-служба Градостроительного комплекса
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© Фото : пресс-служба Градостроительного комплексаНа форуме "Москва 2030" открыли детскую строительную площадку в "Лужниках"
На форуме "Москва 2030" открыли детскую строительную площадку в "Лужниках"
© Фото : пресс-служба Градостроительного комплекса
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© Фото : пресс-служба Градостроительного комплексаДетская строительная площадка на форуме "Москва 2030" в "Лужниках"
Детская строительная площадка на форуме "Москва 2030" в "Лужниках"
© Фото : пресс-служба Градостроительного комплекса
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© Фото : пресс-служба Градостроительного комплексаНа форуме "Москва 2030" открыли детскую строительную площадку в "Лужниках"
На форуме "Москва 2030" открыли детскую строительную площадку в "Лужниках"
© Фото : пресс-служба Градостроительного комплекса
4 из 5
© Фото : пресс-служба Градостроительного комплексаДетская строительная площадка на форуме "Москва 2030" в "Лужниках"
Детская строительная площадка на форуме "Москва 2030" в "Лужниках"
© Фото : пресс-служба Градостроительного комплекса
5 из 5
Детская строительная площадка на форуме "Москва 2030" в "Лужниках"
© Фото : пресс-служба Градостроительного комплекса
1 из 5
На форуме "Москва 2030" открыли детскую строительную площадку в "Лужниках"
© Фото : пресс-служба Градостроительного комплекса
2 из 5
Детская строительная площадка на форуме "Москва 2030" в "Лужниках"
© Фото : пресс-служба Градостроительного комплекса
3 из 5
На форуме "Москва 2030" открыли детскую строительную площадку в "Лужниках"
© Фото : пресс-служба Градостроительного комплекса
4 из 5
Детская строительная площадка на форуме "Москва 2030" в "Лужниках"
© Фото : пресс-служба Градостроительного комплекса
5 из 5
В сообщении отмечается, что на площадке дети смогут возвести крупные объекты и придумают сценарий их использования, а также принять участие в мастер-классах, которые организованы для участников трех возрастных групп. Кроме того, на площадке будет работать кафе с тематическим меню, а для родителей предусмотрены зоны с пуфиками и гамаками, там они смогут послушать подкасты, аудиоспектакли или лекции по урбанистике и архитектуре.
Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет более чем на 30 площадках разных районов столицы. Он представит главные инновации и достижения во всех сферах жизни столицы. С 1 августа по 8 сентября в рамках форума пройдут культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия на тему развития города.
Форум-фестиваль "Москва 2030" отметит День строителя выставкой
1 августа, 09:05