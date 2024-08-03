https://ria.ru/20240803/forum-1963796746.html

На форуме-фестивале "Москва 2030" открыли детскую строительную площадку

На форуме-фестивале "Москва 2030" открыли детскую строительную площадку - РИА Новости, 03.08.2024

На форуме-фестивале "Москва 2030" открыли детскую строительную площадку

Комплекс градостроительной политики и строительства столицы развернул тематическую детскую площадку "Сам себе строитель" на территории спорткомплекса "Лужники"... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T11:09

2024-08-03T11:09

2024-08-03T12:39

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/03/1963842674_0:159:3075:1889_1920x0_80_0_0_dadb1abdb8612d49ceac7d5483e3959b.jpg

МОСКВА, 3 августа - РИА Новости. Комплекс градостроительной политики и строительства столицы развернул тематическую детскую площадку "Сам себе строитель" на территории спорткомплекса "Лужники" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", сообщила пресс-служба столичного градкомплекса.Детская строительная площадка со строительным краном высотой 8 метров появилась на парковке Южного спортивного ядра, ее оснастили горками, веревочной паутиной, скалодромом и батутом, следует из пресс-релиза. В нем уточняется, что там для детей организовали игровую зону и подготовили развивающую программу, в рамках которой вожатые рассказывают участникам о градостроительной отрасли и помогают погрузиться в процесс возведения зданий.В сообщении отмечается, что на площадке дети смогут возвести крупные объекты и придумают сценарий их использования, а также принять участие в мастер-классах, которые организованы для участников трех возрастных групп. Кроме того, на площадке будет работать кафе с тематическим меню, а для родителей предусмотрены зоны с пуфиками и гамаками, там они смогут послушать подкасты, аудиоспектакли или лекции по урбанистике и архитектуре.Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет более чем на 30 площадках разных районов столицы. Он представит главные инновации и достижения во всех сферах жизни столицы. С 1 августа по 8 сентября в рамках форума пройдут культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия на тему развития города.

https://ria.ru/20240801/forum-festival-1963318002.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы