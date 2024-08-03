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Блинкен "поздравил" лидера оппозиции Венесуэлы по итогам выборов - РИА Новости, 03.08.2024
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05:46 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/blinken-1963813082.html
Блинкен "поздравил" лидера оппозиции Венесуэлы по итогам выборов
Блинкен "поздравил" лидера оппозиции Венесуэлы по итогам выборов - РИА Новости, 03.08.2024
Блинкен "поздравил" лидера оппозиции Венесуэлы по итогам выборов
Госсекретарь США Энтони Блинкен созвонился с лидерами оппозиции Венесуэлы и поздравил одного из них, Эдмундо Гонсалеса, которого в США считают победившим на... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T05:46
2024-08-03T05:46
в мире
венесуэла
сша
каракас
энтони блинкен
николас мадуро
дмитрий песков
выборы президента венесуэлы — 2024
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен созвонился с лидерами оппозиции Венесуэлы и поздравил одного из них, Эдмундо Гонсалеса, которого в США считают победившим на президентских выборах, с "получением большинства голосов". Ранее ЦИК Венесуэлы сообщал, что действующий президент Николас Мадуро набрал 51,95% по итогам подсчета 96,87% голосов, Эдмундо Гонсалес набрал 43,18%. "Государственный секретарь Энтони Блинкен сегодня поговорил с Эдмундо Гонсалесом Уррутией и Марией Кориной Мачадо. Секретарь Блинкен поздравил Гонсалеса Уррутию с получением большинства голосов на президентских выборах в Венесуэле 28 июля, что подтверждается обширными усилиями демократической оппозиции по обеспечению прозрачного учета голосов", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте госдепартамента. Блинкен также выразил обеспокоенность по поводу безопасности и благополучия оппозиционеров после выборов. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. В понедельник, 29 июля, в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. По данным Генпрокуратуры, пострадали 77 силовиков, задержаны 1062 человека по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и о терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение. В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
https://ria.ru/20240803/ssha-1963804948.html
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в мире, венесуэла, сша, каракас, энтони блинкен, николас мадуро, дмитрий песков, выборы президента венесуэлы — 2024
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Энтони Блинкен, Николас Мадуро, Дмитрий Песков, Выборы президента Венесуэлы — 2024
Блинкен "поздравил" лидера оппозиции Венесуэлы по итогам выборов

Блинкен поздравил лидера оппозиции Венесуэлы с "получением большинства голосов"

© AP Photo / Jacquelyn MartinГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен созвонился с лидерами оппозиции Венесуэлы и поздравил одного из них, Эдмундо Гонсалеса, которого в США считают победившим на президентских выборах, с "получением большинства голосов".
Ранее ЦИК Венесуэлы сообщал, что действующий президент Николас Мадуро набрал 51,95% по итогам подсчета 96,87% голосов, Эдмундо Гонсалес набрал 43,18%.
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
США вмешиваются в выборы в Венесуэле, заявил глава МИД Кубы
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"Государственный секретарь Энтони Блинкен сегодня поговорил с Эдмундо Гонсалесом Уррутией и Марией Кориной Мачадо. Секретарь Блинкен поздравил Гонсалеса Уррутию с получением большинства голосов на президентских выборах в Венесуэле 28 июля, что подтверждается обширными усилиями демократической оппозиции по обеспечению прозрачного учета голосов", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте госдепартамента.
Блинкен также выразил обеспокоенность по поводу безопасности и благополучия оппозиционеров после выборов.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. В понедельник, 29 июля, в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. По данным Генпрокуратуры, пострадали 77 силовиков, задержаны 1062 человека по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и о терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
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Вчера, 08:08
 
В миреВенесуэлаСШАКаракасЭнтони БлинкенНиколас МадуроДмитрий ПесковВыборы президента Венесуэлы — 2024
 
 
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