https://ria.ru/20240803/blinken-1963813082.html

Блинкен "поздравил" лидера оппозиции Венесуэлы по итогам выборов

Блинкен "поздравил" лидера оппозиции Венесуэлы по итогам выборов - РИА Новости, 03.08.2024

Блинкен "поздравил" лидера оппозиции Венесуэлы по итогам выборов

Госсекретарь США Энтони Блинкен созвонился с лидерами оппозиции Венесуэлы и поздравил одного из них, Эдмундо Гонсалеса, которого в США считают победившим на... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T05:46

2024-08-03T05:46

2024-08-03T05:46

в мире

венесуэла

сша

каракас

энтони блинкен

николас мадуро

дмитрий песков

выборы президента венесуэлы — 2024

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен созвонился с лидерами оппозиции Венесуэлы и поздравил одного из них, Эдмундо Гонсалеса, которого в США считают победившим на президентских выборах, с "получением большинства голосов". Ранее ЦИК Венесуэлы сообщал, что действующий президент Николас Мадуро набрал 51,95% по итогам подсчета 96,87% голосов, Эдмундо Гонсалес набрал 43,18%. "Государственный секретарь Энтони Блинкен сегодня поговорил с Эдмундо Гонсалесом Уррутией и Марией Кориной Мачадо. Секретарь Блинкен поздравил Гонсалеса Уррутию с получением большинства голосов на президентских выборах в Венесуэле 28 июля, что подтверждается обширными усилиями демократической оппозиции по обеспечению прозрачного учета голосов", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте госдепартамента. Блинкен также выразил обеспокоенность по поводу безопасности и благополучия оппозиционеров после выборов. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. В понедельник, 29 июля, в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. По данным Генпрокуратуры, пострадали 77 силовиков, задержаны 1062 человека по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и о терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение. В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.

https://ria.ru/20240803/ssha-1963804948.html

https://ria.ru/20240802/maduro-1963593460.html

венесуэла

сша

каракас

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в мире, венесуэла, сша, каракас, энтони блинкен, николас мадуро, дмитрий песков, выборы президента венесуэлы — 2024