https://ria.ru/20240802/sovfed-1963626051.html

Совфед одобрил закон о порядке обезличивания персональных данных

Совфед одобрил закон о порядке обезличивания персональных данных - РИА Новости, 02.08.2024

Совфед одобрил закон о порядке обезличивания персональных данных

Совет Федерации одобрил закон об особенностях обработки при формировании составов персональных данных, полученных в результате обезличивания. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T11:16

2024-08-02T11:16

2024-08-02T11:16

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон об особенностях обработки при формировании составов персональных данных, полученных в результате обезличивания. Законом устанавливается, что Минцифры "в целях повышения эффективности государственного и муниципального управления" формирует составы персональных данных, полученных в результате обезличивания, сгруппированные по определенному признаку. Определяется порядок формирования таких составов, последующая обработка таких данных не должна позволять определять принадлежность к субъекту персональных данных. Запрещается формировать составы персональных данных из биометрии и специальных категорий, определенных законодательством. Оператор обработки персональных данных обязан предоставить обезличенные персональные данные в госинформсистему Минцифры по предварительно направленному требованию ведомства. Минцифры, в свою очередь, будет формировать из этих данных составы данных, отмечается в законе. Пользователями госинформсистемы с составами обезличенных данных будут являться госорганы, а также граждане РФ и юрлица-операторы обработки данных, соответствующие определенным законом критериям. Не допускается предоставление результатов обработки составов данных иностранным юридическим лицам, иностранным организациям, не являющимся юридическими лицами, иностранным гражданам и лицам без гражданства, за исключением случаев, определенных международным договором РФ, федеральным законом, решением президента РФ. Устанавливается запрет на обработку составов данных, если результат такой обработки может повлечь причинение вреда жизни, здоровью людей, оскорбление нравственности, нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, причинение вреда (ущерба) окружающей среде, обороне страны и безопасности государства, объектам культурного наследия, иным охраняемым законом ценностям.

https://ria.ru/20240730/dannye-1962941267.html

https://ria.ru/20231222/zakon-1917451778.html

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общество, россия, совет федерации рф