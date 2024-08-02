Рейтинг@Mail.ru
В Астраханской области в районе СНТ загорелась сухая трава - РИА Новости, 02.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:03 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/pozhar-1963716501.html
В Астраханской области в районе СНТ загорелась сухая трава
В Астраханской области в районе СНТ загорелась сухая трава - РИА Новости, 02.08.2024
В Астраханской области в районе СНТ загорелась сухая трава
Сухая растительность загорелась в районе садово-некоммерческого товарищества в Приволжском районе Астраханской области, линия огня по фронту составляет 3,5... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T16:03
2024-08-02T16:03
происшествия
приволжский район
астраханская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947753089_0:0:3277:1843_1920x0_80_0_0_85bca2fc9c55758a8b5836c45101aeff.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг - РИА Новости. Сухая растительность загорелась в районе садово-некоммерческого товарищества в Приволжском районе Астраханской области, линия огня по фронту составляет 3,5 тысячи метров, сообщает ГУМЧС России по региону. "В 14.21 (13.21 мск) в Главное управление поступило сообщение о пожаре по адресу: Приволжский район, ориентир СНТ "Лидия". Возгорание сухой растительности по фронту 3,5 тысячи метров", - говорится в сообщении. Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу пожара. На месте от МЧС работают 13 единиц техники и 39 человек личного состава.
https://ria.ru/20240722/pozhar-1961248008.html
приволжский район
астраханская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947753089_546:0:3277:2048_1920x0_80_0_0_afeb3751e8ce3d8450297b3fc05bdac6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, приволжский район, астраханская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Приволжский район, Астраханская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Астраханской области в районе СНТ загорелась сухая трава

В Приволжском районе Астраханской области у СНТ загорелась сухая растительность

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС России
Сотрудник пожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной службы МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг - РИА Новости. Сухая растительность загорелась в районе садово-некоммерческого товарищества в Приволжском районе Астраханской области, линия огня по фронту составляет 3,5 тысячи метров, сообщает ГУМЧС России по региону.
«
"В 14.21 (13.21 мск) в Главное управление поступило сообщение о пожаре по адресу: Приволжский район, ориентир СНТ "Лидия". Возгорание сухой растительности по фронту 3,5 тысячи метров", - говорится в сообщении.
Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу пожара. На месте от МЧС работают 13 единиц техники и 39 человек личного состава.
Пожарная машина - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
В Астрахани на территории СНТ вспыхнул пожар
22 июля, 15:42
 
ПроисшествияПриволжский районАстраханская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала